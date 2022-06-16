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22:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Елена Вяльбе: Любые санкции — выстрел не только в ногу другому, но и в ногу себе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с отстранением российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, отметив, что спецоперация на Украине показала отношение других стран к России.

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Источник: РИА "Новости"

"Честно говоря, обидно, что всё вышеперечисленное (доклад Ричарда Макларена и дело Григория Родченкова) в основном было связано с лжесвидетельством. Сейчас, конечно, ситуация совсем другая. Понятно, что мы всё время должны находить в себе какие-то силы для того, чтобы не то что смириться, а не опустить руки, тренироваться, идти дальше и думать о каких-то целях, которые нас ждут впереди. В целом это к стране такое отношение. Как раз ситуация со спецоперацией показала многое: кто как к нам на самом деле относится, кто и как нас любит, кто искренен, а кто лживо улыбается, подаёт руку, а за спиной держит наточенный нож.

Не думаю, что к этому можно привыкнуть. Но я уверена, что все спортсмены будут настраиваться на соревнования, на соревнования международного уровня. Даже если этого не произойдёт в текущем году, то в следующем. Я не верю, что мы будем оторваны от всего мира на долгие годы. Эти санкции, как и любые санкции, — выстрел не только в ногу другому, но и в ногу себе. Никто от этого не выиграет«, — приводит слова Вяльбе “РИА Новости”.

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