Елена Вяльбе: Любые санкции — выстрел не только в ногу другому, но и в ногу себе

"Честно говоря, обидно, что всё вышеперечисленное (доклад Ричарда Макларена и дело Григория Родченкова) в основном было связано с лжесвидетельством. Сейчас, конечно, ситуация совсем другая. Понятно, что мы всё время должны находить в себе какие-то силы для того, чтобы не то что смириться, а не опустить руки, тренироваться, идти дальше и думать о каких-то целях, которые нас ждут впереди. В целом это к стране такое отношение. Как раз ситуация со спецоперацией показала многое: кто как к нам на самом деле относится, кто и как нас любит, кто искренен, а кто лживо улыбается, подаёт руку, а за спиной держит наточенный нож.