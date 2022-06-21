«Родила и пошла на тренировку»: откровенное интервью лыжницы Сориной

— Вас с Егором часто называют самой красивой парой в мире лыжных гонок. Как относитесь к таким комплиментам?

— Как минимум нам очень приятно, что о нас так говорят. Наверное, так и есть, раз это мнение часто звучит (смеется). Когда мы сошлись, и у меня, и у Егора все в жизни стало намного лучше.

— Помните ваше знакомство?

— Он же раньше «бегал», но я какое-то особое внимание ему не уделяла. Знала, что есть такой Егор Сорин. У меня есть подруга, вот они очень хорошо общались с Егором, он приходил в гости к ней. А вот когда он начал работать аналитиком, наверное, тогда и была наша первая встреча, на этапе Кубка мира, куда я приехала в первый раз. Попросила его о помощи. Вот тот случай и можно назвать знакомством, до этого не обращали друг на друга особого внимания.

— То есть это была не любовь с первого взгляда, вы долго шли к началу отношений?

— Нет, не с первого взгляда.

— А как в итоге все «завертелось»?

— На сборе в августе, ближе к концу сбора, признался, что он, скорее всего, влюблен (смеется). Ну, отношения какие-то уже к этому моменту формировались, грань не переходили, но вот между сборами, когда разъезжались, он уделял мне достаточно много внимания. Не думаю, что к каждой спортсменке он так относился. Все время были на связи, контролировал мои тренировки. Это уже показывало, что есть какие-то чувства.

— Предложение руки и сердца как было сделано?

— Мы в июне 2019 года уже решили, что будем пробовать уходить в декрет. Егор, соответственно, не знал, получилось у нас или нет. А я давно мечтала прыгнуть с парашютом, весной хотели прыгнуть, но никак не получалось, и он решил сделать мне сюрприз. В итоге Егор договорился на июль, а я уже знала, что беременна. И это был мой подарок ему на день рождения, 8 июля планировала сказать Егору, что у нас будет ребенок. И я понимаю, что мне, наверное, не стоит прыгать с парашютом (смеется). Пыталась как-то отговорить, говорила, что не хочу. «Как не хочешь, ты же давно мечтала? Я же договорился уже!» В общем, пыталась как-то скрывать, а он уже все, чуть ли не оплатил, говорит: «Выезжаем через полчаса».

— И что же вы предприняли?

— Я в ответ: «Мне в магазин надо перед сбором». Что-то еще надо, миллион отговорок. В итоге Егор приезжает домой, говорит: «Скажи в чем дело, я не понимаю!» Ну, до дня рождения не дотянули, пришлось все рассказать. А у него уже кольцо было, хотел после прыжка вручить. И в этот же вечер в парке предложение сделал.

— Пришлось ускорить все процессы.

— Да-да.

— Этот брак у вас не первый, в данном случае выбор, судя по всему, был более осознанным?

— Да, второй раз не хотела на те же грабли наступать, долго думала. Ну, не то чтобы думала, просто сама себя накручивала — реальные ли это чувства или влюбленность просто? Не хотела, чтобы во второй раз что-то опять пошло не так. Хотя, если честно, то все-таки нырнула в омут с головой.

— В тот сезон, перед началом ваших отношений, казалось, что Татьяна Алешина «выпадает из обоймы». Получается, что любовь и рождение ребенка воодушевили вас на настоящие спортивные подвиги?

— Можно сказать и так. Универсиада, чемпионат мира — у меня были большие планы на эти старты, и ничего не получилось там. Опустились руки, ничего не хотелось. Думала, что пора отдохнуть, пора в декрет, а потом уже попробовать добиться своих целей. И эта передышка, декрет дали мне толчок. После возвращения было столько эмоций! У меня и семья, и дочка родилась, а еще есть и возможность тренироваться, не каждый спортсмен может рассчитывать на такую помощь, очень благодарны родителям за шанс. Я родила и сразу пошла на тренировку.

Егор и Татьяна Сорины | Источник: РИА "Новости"

— Как Елена Валерьевна Вяльбе прямо — родила и поехала на Олимпийские игры в Сочи!

— Ага. У меня появилось внутреннее спокойствие, и результаты сразу пошли вверх. Раньше на душе было неспокойно, мысли разные, что вроде бы и родить надо, и отношения были какие-то непонятные, рожать не хотелось, и бегать не получалось. Не было такой гармонии, как сейчас.

— Как раз хотел спросить, как удается совмещать и работу Егора, и ваши тренировки, и воспитание ребенка.

— По очереди моя мама и мама Егора нам помогают. Пока справляемся. А скоро уже можно и в садик начать ходить, ей тоже нужно общение. Хотя и то, что она с нами на сборах, тоже дает свои плюсы, она тянется за взрослыми.

— Наверное, этот вопрос задавали тысячу раз, но каково это, тренироваться под руководством мужа?

— Честно говоря, первые два года было тяжело до декрета, пока притирались. Все-таки это и новый тренер, планы другие, требования другие, мы долго притирались, а еще и когда в отношениях, то тяжело не смешивать работу и личную жизнь. И ему тоже было непросто, первое время как-то все комом выходило, но сейчас все намного лучше и спокойнее. Даже если есть недопонимание, то реагирую намного сдержаннее. Почти всегда (смеется). А так, связка тренера и спортсменки — это тяжело. И не только в спорте, а на любой работе, в любой сфере, когда муж и жена работают вместе, и один из них — начальник… Часто не приводит ни к чему хорошему.

— Часто испытывали чувство ревности? Может быть, из-за внимания к другим спортсменкам?

— Наоборот. Всегда старалась, чтобы ко мне было меньше внимания. Не люблю перебор внимания, когда каждый шаг контролируют. Люблю уйти в лес, бегать спокойно одна. Ревности никакой не было, есть уверенность, что Егор в здравом уме и не будет к другим что-то там… (смеется).

— Когда были проблемы с результатами, могли себе представить, что пройдет четыре года и вы станете олимпийской чемпионкой?

— Цель была. Конечно, хотела личную медаль, но я не заканчиваю и буду к этому стремиться! Внутри было ощущение, что все должно получиться. Успокаивала себя этим, что буду потихоньку двигаться, идти дальше.

— Перед стартами бывает страшно, присутствие мужа рядом помогает, успокаивает?

— Вообще, я не «мандражистка». Бывают спортсмены, которые действительно волнуются, я более спокойная. Контролирую свои эмоции. Но все равно поддержка Егора важна, могу высказаться о том, что беспокоит. Одно дело по телефону, и другое — когда человек рядом сидит. Это огромный плюс. Но есть и минусы! Когда на тренировке какие-то конфликты, приходишь домой, хочется выговориться, а не можешь, потому что только что с мужем ты и ругалась (смеется).

— До Олимпийских игр еще почти четыре года, в 2023 году не будет чемпионата мира… Нет ли в планах еще одного декрета?

— Может быть, и стоит еще разок до Олимпиады в декрет сходить! Потому что потом мне все-таки уже будет 33 года. Это мы еще обговорим (улыбается).

— Егор — какой отец?

— Он хороший отец. София в нем души не чает, потому что девочки все же — папины дочки. Конечно, скучает она по нам обоим. Он любящий отец. Пытается быть строгим, но…

Татьяна и Егор Сорины с дочерью Софией | Источник: РИА "Новости"

— Но не получается.

— Как-то так. Такое себе! (смеется).

— Уже обсуждали, какое будущее, какую профессию хотели бы дочке?

— Точно хочется, чтобы она была в спорте. В каком — пока не могу сказать. Может быть, гимнастика, легкая атлетика, что она сама выберет. Главное, чтобы это было в удовольствие. По моему примеру, когда начинаешь тренироваться не в удовольствие, то все сразу идет через одно место. Не хочется заставлять, принуждать, нужно, чтобы занималась спортом в удовольствие.