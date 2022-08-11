Российская олимпийская чемпионка дала обещание главе МОК

«Я, вам, господин Бах, обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы, а никто другой, мне медаль на будущих Играх вручили! Не знаю, как вам, а мне особое удовольствие доставит ваше лицо при этом увидеть», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что санкции против России ввели менее 50 стран мира.