В Норвегии появилась информация об отстранении страны от международных соревнований. Дело в допинг-контроле

Норвегию могут лишить проведения международных спортивных соревнований и отстранить от всех стартов, на которых действуют правила ВАДА. Это не влажные мечты наших нелюбителей «астматиков», это слова, которые появились сегодня во всех норвежских СМИ. Причина — в сверхзаботе скандинавов о правах несовершеннолетних.

Что произошло?

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Суть дела в толковании закона, принятого в Норвегии. Его положения предполагают, что спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут быть проверены на допинг без согласия их родителей. Как пишет NRK, это привело к тому, что за последние два года ни один несовершеннолетний не прошел тестирование без предупреждения, и таким образом Норвежское антидопинговое агентство не выполняет свои обязательства по Кодексу ВАДА. Ведь суть внесоревновательных тестов в их непредсказуемости — то есть спортсмен не должен успеть подготовиться к визиту допинг-офицеров.

Антидопинговое агентство Норвегии уже трубит тревогу и поставило в известность правительство страны. Как министра спорта, так и министра по делам детей и семьи (есть и такое). Как прогнозируется, решение о несоответствии страны требованиям Кодекса может быть принято в районе Нового года. И тогда Норвегия проследует к России, Белоруссии и Индии, трем большим странам, у которых по разным причинам проблемы с международными соревнованиями.

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Правда, есть пример Украины, которая имела неприятности из-за того, что спортсмены на протяжении нескольких лет предупреждались о тестировании, а иногда даже приводились на коллективные проверки. Правило внезапности при этом полностью игнорировалось. Однако это сошло украинцам с рук, поскольку никаких инцидентов с положительными пробами при этом не было. Возможно, прокатит и для норвежцев, хотя тучи вокруг них явно сгущаются.

Запрещают даже трансляции

В Норвегии вообще очень щепетильно относятся к правам несовершеннолетних. Их права, конечно, священны, но как вам идея запретить хранение видео с соревнований с участием детей? Казус произошел две недели назад, когда одна из руководителей норвежского спорта Берит Кьелль опубликовала в своих соцсетях видео с детьми-футболистами, выступающими в рамках юниорского Кубка Норвегии. Через несколько дней его пришлось удалять.

По Закону о конфиденциальности, видео со спортивных мероприятий с участием детей не должны храниться или распространяться с использованием социальных сетей и других открытых каналов. Кроме того, необходимо заранее согласовать трансляции с детских соревнований со всеми участниками, а транслировать старты с участием детей младше 13 лет и вовсе запрещено, равно как и соревнования в возрастной группе до 15 лет.

Все наше фигурное катание и гимнастику можно было бы просто закрыть при таких правилах. На чемпионате России вместо 18 прокатов девушек-тинейджеров показывать 18 прокатов Елизаветы Туктамышевой. А о юниорском первенстве и вовсе забыть.

Двойные стандарты

Любопытно, что именно Норвегия стала инициатором успешного подъема возрастного ценза в фигурном катании — так что здесь все последовательно. Но вот как быть с делом 15-летней Камилы Валиевой? Допинг-тест был взят, конечно, в период чемпионата России, но получается, что норвежские и российские юниоры в разных условиях. Валиеву предупреждать о визите РУСАДА никто не будет. Условной норвежской сопернице должны позвонить, чтобы добиться согласования теста родителями, особенно если речь идет о первом тесте. А если они заартачатся? Может, они оберегают свое чадо, может, боятся чипирования при тесте, а может, затянут время и помогут вывести остатки допинга? Удивительно, что Норвегии дают соревноваться в таких условиях.

Самое главное — что председатель норвежского антидопингового агентства Андерс Солхейм это понимает и говорит: «Нам не нужен спорт, в котором можно принимать запрещенку до 18 лет — без прохождения теста. Это дает возможность обмануть и получить несправедливое преимущество».

Что ж, будет интересно посмотреть, как Норвегия будет согласовывать свои ультразаботливые законы с жесткими правилами ВАДА. Если не сможет — милости просим на российско-норвежские Игры. В лыжах всем будет только лучше — снова увидим дуэль Большунова и Клебо.