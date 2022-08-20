«Не прощу ее никогда»: почему Вяльбе извинялась за допинг

Спортивная судьба титулованной лыжницы круто изменилась после скандала на чемпионате мира 1997 года, из-за которого она толком так и не вернулась в большой спорт. И это были не все последствия того инцидента: резонансное дело будто по цепочке вызвало целую волну допинговых дел, захлестнувших отечественный спорт в начале 21 века.

Имена Любови Егоровой, Ларисы Лазутиной, Елены Вяльбе, Тамары Тихоновой и других титулованных лыжниц вызывают у болельщиков приятную ностальгию. Тогда женская сборная доминировала везде и сметала все золото, не оставляя соперницам ни единого шанса. Уникальная система подготовки, помноженная на безусловно талантливое поколение — рецепт успеха той «дрим-тим».

«Наша сборная имела тотальное превосходство на протяжении некоторого количества лет, команду невозможно было обыграть. Обстановка в команде была нормальной, существовала здравая, но довольно жесткая конкуренция среди спортсменок. К моей радости, это никогда не приобретало недозволенных форм общения. Конкуренция никогда не мешала тому, что спортсменки оставались в хороших отношениях между собой», — вспоминал в беседе с РИА Новости Александр Грушин, в то время возглавлявший женскую команду.

Уроженка Томской области Егорова попала в состав сборной в 1986 году, а уже в 1991 году 24-летняя девушка громко заявила о своих амбициях, став двукратной чемпионкой мира. Всего через год Любовь добьется уникальных результатов, завоевав в олимпийском Альбервилле три золота и два серебра. Грандиозное выступление во Франции сделает россиянку суперзвездой мировых лыж. Это звание она подтвердит через два года на Олимпиаде в Лиллехаммере — три золотых и одна серебряная медали. Результат был настолько феноменален, что президент России Борис Ельцин наградил Егорову званием Героя России.

В 1995 году Егорова сделала паузу в карьере для рождения сына. Возращение в большой спорт — всегда сложная история. Тем более, когда внутренняя конкуренция просто огромна. Да, это подстегивало лыжниц, но боязнь и нежелание проигрывать, помноженное на гордое спортивное эго, могло стать поводом для использования запрещенных препаратов. И бомба замедленного действия рванула на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме. Турнир начался для команды отлично — Вяльбе выиграла в гонках на 15 и 10 км, а через два дня Егорова финишировала первой на дистанции 5 км, опередив все ту же Вяльбе. Девушки готовились к эстафете, когда пришла ошеломляющая новость о «грязной» пробе Егоровой и ее дисквалификации.

Любовь обвинили в приеме анаболического стероида бромантана и дисквалифицировали на два года. Этот инцидент затмил собой вообще все события на чемпионате, о нем говорили и писали везде. Но российская сторона просто закрылась от публики, выбрав тактику молчания. Молчала и сама Егорова. Более того — она просто сбежала с турнира. Первой не выдержала Вяльбе, которая перед стартом женской эстафеты подбежала к микрофону и произнесла проникновенную покаянную речь. «Это шок для всей нашей команды. Я хочу извиниться от лица моей команды и себя лично за ситуацию с Любовью Егоровой», — сказала тогда лыжника, а после вместе с командой завоевала очередное золото чемпионата мира.

«Сначала не могла поверить. Люба жила в соседней каюте, но уехала сразу, больше мы ее не видели. А следующей гонкой в программе стояла эстафета. Накануне вечером Витюшка, наш массажист, сказал, что не пойдет на стадион, потому что нас всех помидорами закидают. А на стадионе 70 тысяч человек сидели, вдоль всей трассы стояли, не только яблоку — иголке некуда упасть. Утром сказала Грушину: “Александр Алексеич, может мне выступить…” Он сначала засомневался, но потом обратились в международную федерацию, и нам разрешили. Должен был прийти переводчик, но его не было. В итоге, я использовала все слова, какие только знала, на всех языках. Почему-то больше всего захотелось извиниться перед королем (Норвегии), перед его семьей, они же мне много раз до этого руку пожимали. Вроде бы они все поняли, потом мне многие говорили, что это был мой лучший спич. А эту историю с допингом нам потом там больше не вспоминали», — рассказала в 2018 году «Спорт-Экспрессу» Вяльбе.

Показателен факт, что Егорова не запросила вскрытие пробы Б, фактически подтвердив факт приема запрещенных препаратов. «Тогда бромантан обнаружили в моче, но в крови его не было. По сути, федерация должна была меня отстоять, но почему-то руководство дало слабину. И бумеранг, запущенный тогда, возвращается к нам до сих пор», — рассказала Любовь в интервью «Советскому спорту» в 2014 году.

После двух лет дисквалификации титулованная лыжница решила вернуться в большой спорт, но довольствовалась только эпизодическими успехами в эстафетах. Неудачей обернулась и поездка на Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити. Вскоре она покинула сборную и приняла решение завершить карьеру. В те годы допинговые скандалы с отечественными атлетами, к сожалению, стали чуть ли не нормой, поэтому можно сказать, что дело Егоровой стало предтечей громких разбирательств и разоблачений в российском спорте.

«Может ли спорт жить без допинга и легальных добавок? Это нереально. Макаронами и сном ты никогда не восстановишься. Для этого нанимают врачей, экспериментируют, но случаются ошибки или подтасовки», — отвечает Егорова на волнующий многих вопрос. Может, это и есть жестокая правда большого спорта тех лет. И только ли тех? Как бы то ни было, проступок Любови в 1997 году резонировал еще очень долгое время, а отношения двух великих спортсменок так и не наладились.

«Наверное, эти эмоции не прошли до сих пор, мы и сейчас с ней не общаемся. Уехать ночью, не собрать пресс-конференции, не сказать, что во всем виновата только я. У нас же там была целая команда, врачи и тренеры, все работали и оказались, извиняюсь, в этом дерьме. Можно было хотя бы внутри в команде сказать: “Ребят, простите, что я вас всех тут испачкала”. Но она просто по-тихому уехала. Не простила ее за это и уже, наверное, не прощу никогда», — горько резюмировала Вяльбе.

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