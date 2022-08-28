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13:17 (мск), источник: ТАСС

Александр Большунов выступит на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ

Лыжник выступит в шоу-заезде среди байдарок-четверок.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов в воскресенье выступит на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

«Александр Большунов примет участие, он прибудет на место через час», — сообщили в оргкомитете соревнований.

Ожидается, что Большунов выступит в шоу-заезде среди байдарок-четверок. В нем примут участие экипажи, в составе которых будет два профессиональных гребца и два титулованных спортсмена из других видов. В их числе спортивные гимнасты Ангелина Мельникова, Никита Нагорный, Давид Белявский, прыгун в воду Илья Захаров, фигурист Александр Энберт, лыжник Александр Панжинский.

Кубок братьев Агеевых проходит в Москве с 25 по 28 августа.

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