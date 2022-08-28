Большунов финишировал пятым на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов финишировал пятым в шоу-заезде среди байдарок-четверок, который прошел на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходили в Москве.

Большунову 25 лет, он стал первым в России лыжником, которому удалось выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, многодневку «Тур де Ски» и общий зачет Кубка мира. Всего на его счету девять олимпийских наград — три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.