Чемпионка ОИ по лыжным гонкам оценила отсутствие призовых на российских турнирах

«Я кайфую, когда у меня все получается, понимаю, что моя работа приносит плоды, когда встаешь на пьедестал. Это эмоции и финансы, конечно, тоже. Их отсутствие в предстоящем сезоне для меня не странно. Я отношусь к этому так, что это надо пережить», — поделилась спортсменка.