Клебо считает необходимым участие россиян в международных стартах

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в конце февраля отстранила российских атлетов от международных соревнований под своей эгидой из-за событий на Украине. Данное решение было бессрочным до дальнейшего уведомления, пока оно остается в силе. Ранее Клебо несколько раз заявлял, что решение отстранить российских лыжников было правильным.

«Ради общего блага их нужно допустить к стартам. Речь идет о невероятно хороших лыжниках, которых бы хотелось иметь рядом. Они, как правило, борются за места на подиуме и победы на чемпионатах мира. Мне всегда хочется соперничать с лучшими и побеждать лучших», — сказал Клебо, которого цитирует Dagbladet.

Четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен солидарен с Клебо, однако подчеркнул, что россиян нельзя допускать к участию в международных турнирах, пока продолжается конфликт на Украине.