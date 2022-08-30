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22:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо считает необходимым участие россиян в международных стартах

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что участие российских лыжников в международных соревнованиях необходимо всем.

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Источник: Спорт РИА Новости

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в конце февраля отстранила российских атлетов от международных соревнований под своей эгидой из-за событий на Украине. Данное решение было бессрочным до дальнейшего уведомления, пока оно остается в силе. Ранее Клебо несколько раз заявлял, что решение отстранить российских лыжников было правильным.

«Ради общего блага их нужно допустить к стартам. Речь идет о невероятно хороших лыжниках, которых бы хотелось иметь рядом. Они, как правило, борются за места на подиуме и победы на чемпионатах мира. Мне всегда хочется соперничать с лучшими и побеждать лучших», — сказал Клебо, которого цитирует Dagbladet.

Четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен солидарен с Клебо, однако подчеркнул, что россиян нельзя допускать к участию в международных турнирах, пока продолжается конфликт на Украине.

«(Про отстранение россиян) Так и должно быть, но не весело, что они не участвуют. Всегда хочется соперничать с лучшими, так что это не что-то радостное. Если наступит мир, я хочу, чтобы они вернулись, но сейчас я этого не хочу», — отметил Иверсен.

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