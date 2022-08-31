Горнолыжная сборная России проведет тренировочный сбор на Огненной Земле

Спортсмены будут базироваться на острове Огненная Земля, на самом юге американского континента. Зима в Южном полушарии начинается в июне и длится до октября, поэтому горнолыжный сезон здесь в разгаре.

Горнолыжный курорт Серро Кастор располагается в 26 км от Ушауайи, самого южного города Аргентины. В последний раз россияне приезжали сюда в 2019 г., до пандемии. Сборы в Южном полушарии — возможность провести предсезонную подготовку на снегу.

В состав команды включены спортсмены Александр Андриенко, Григорий Гусев, Семен Ефимов, Никита Казазаев, Иван Кузнецов, Иван Мизинцев, Павел Трихичев, Александр Хорошилов и Юлия Плешкова. С ними в Аргентину отправились тренер Андрей Догадкин и старшие тренеры Роман Догадкин и Игорь Качаков.