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18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лыжнице из России предложили выйти замуж для участия в мировых турнирах

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова призналась, что неизвестный человек из Финляндии предложил ей выйти замуж, чтобы она смогла выступать на международных соревнованиях.

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Источник: Reuters

«Тут предлагают радикально решить вопрос допуска/недопуска к международным стартам. Выходи, говорит, за меня, крепкого финского парня. Спасибо, мы и так вернемся! Да и отечественное, оно ближе, понятнее, приятнее», — написала 21-летняя Степанова в своем Telegram-канале.

Степанова приложила скрин сообщения с предложением руки и сердца, в котором неизвестный человек пишет, что у него есть «российские связи» и он поможет ей вернуться на международные старты.

В конце февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских атлетов от международных соревнований под своей эгидой из-за событий на Украине. Данное решение было бессрочным до дальнейшего уведомления, пока оно остается в силе. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне событий на Украине рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований.

В августе Степанова обратилась к главе МОК Томасу Баху после его заявления о том, что МОК по-прежнему не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на международные турниры. Лыжница пообещала тренироваться с утроенной силой, чтобы иметь удовольствие увидеть лицо главы МОК, когда тот будет вручать ей медаль на следующей Олимпиаде.

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