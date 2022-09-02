Лыжнице из России предложили выйти замуж для участия в мировых турнирах

«Тут предлагают радикально решить вопрос допуска/недопуска к международным стартам. Выходи, говорит, за меня, крепкого финского парня. Спасибо, мы и так вернемся! Да и отечественное, оно ближе, понятнее, приятнее», — написала 21-летняя Степанова в своем Telegram-канале.

Степанова приложила скрин сообщения с предложением руки и сердца, в котором неизвестный человек пишет, что у него есть «российские связи» и он поможет ей вернуться на международные старты.

В конце февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских атлетов от международных соревнований под своей эгидой из-за событий на Украине. Данное решение было бессрочным до дальнейшего уведомления, пока оно остается в силе. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне событий на Украине рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований.