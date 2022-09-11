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13:39 (мск), источник: Sports.Ru

Юлия Ступак: «Уверена, мы поедем на чемпионат мира-2023. Взвесят все, сравнят, и станет понятно, что нужна интересная борьба с нами»

Юлия Ступак уверена, что российских лыжников допустят на чемпионат мира-2023 в словенской Планице.

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Источник: Sports.Ru

«Я уверена, что мы поедем на чемпионат мира в Планице. Не знаю, мне все крутят пальцами у виска. Понятно, сейчас это все — вилами по воде, но после января будет более легче выехать туда. Первые старты они посмотрят, взвесят все и сравнят. Думаю, станет понятно, что нужна интересная борьба с нами», — сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в марте этого года отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В июле FIS продлила отстранение до конца летнего сезона‑2022. Вопрос о зимнем сезоне пока не решен.

Чемпионат мира в Планице пройдет с 21 февраля по 5 марта 2023 года.

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