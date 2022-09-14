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19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самуэльссон: не вижу, как можно вернуть россиян на Кубок мира

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Олимпийский чемпион в эстафете швед Себастьян Самуэльссон заявил, что не видит возможности вернуть российских биатлонистов на этапы Кубка мира.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований под своей эгидой российских и белорусских спортсменов и приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона (БФБ) на фоне ситуации на Украине. Данные решения были приняты в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).

«Понятно, что ни белорусским, ни российским биатлонистам, как и украинским спортсменам, не до веселья. Конечно, очень грустно, что мы оказались в такой ситуации. В то же время я пока не вижу, как мы можем вернуть их обратно, это было бы очень странно», — цитирует Самуэльссона SVT.

Швед считает, что российская и белорусская федерации биатлона должны дистанцироваться от спецоперации на Украине.

«Тогда есть шанс каким-то образом увидеть их на Кубке мира. Но мне кажется очень невероятным, что это произойдет до окончания событий на Украине», — отметил 25-летний биатлонист.

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