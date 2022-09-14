Самуэльссон: не вижу, как можно вернуть россиян на Кубок мира

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований под своей эгидой российских и белорусских спортсменов и приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона (БФБ) на фоне ситуации на Украине. Данные решения были приняты в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).

«Понятно, что ни белорусским, ни российским биатлонистам, как и украинским спортсменам, не до веселья. Конечно, очень грустно, что мы оказались в такой ситуации. В то же время я пока не вижу, как мы можем вернуть их обратно, это было бы очень странно», — цитирует Самуэльссона SVT.