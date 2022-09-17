Вяльбе предложила недовольным призовыми лыжникам переходить в футбол
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порассуждала о призовых на внутренних стартах.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порассуждала о призовых на внутренних стартах.
Ее слова передает «Матч ТВ».
«Меня на самом деле раздражает, что все говорят только об этом. Спортсмены получают заработную плату, это их работа», — заявила Вяльбе. Она предложила недовольным призовыми лыжникам переходить в футбол. «Там можно заработать хорошие деньги», — заключила специалист.
Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева заявила, что готова год принимать участие в турнирах без призовых. Она подчеркнула, что успешное выступление на Играх-2022 в Пекине изменило ее жизнь в финансовом плане.
В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.