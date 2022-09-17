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10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Вяльбе предложила недовольным призовыми лыжникам переходить в футбол

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порассуждала о призовых на внутренних стартах.

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Источник: РИА "Новости"

Ее слова передает «Матч ТВ».

«Меня на самом деле раздражает, что все говорят только об этом. Спортсмены получают заработную плату, это их работа», — заявила Вяльбе. Она предложила недовольным призовыми лыжникам переходить в футбол. «Там можно заработать хорошие деньги», — заключила специалист.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева заявила, что готова год принимать участие в турнирах без призовых. Она подчеркнула, что успешное выступление на Играх-2022 в Пекине изменило ее жизнь в финансовом плане.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

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