Вяльбе предложила недовольным призовыми лыжникам переходить в футбол

Ее слова передает «Матч ТВ».

«Меня на самом деле раздражает, что все говорят только об этом. Спортсмены получают заработную плату, это их работа», — заявила Вяльбе. Она предложила недовольным призовыми лыжникам переходить в футбол. «Там можно заработать хорошие деньги», — заключила специалист.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева заявила, что готова год принимать участие в турнирах без призовых. Она подчеркнула, что успешное выступление на Играх-2022 в Пекине изменило ее жизнь в финансовом плане.