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15:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мир беднеет без россиян. Первым вернут Большунова?

Генсек Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион взорвал информационное пространство, заявив о вероятном допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям уже в декабре. Обозреватель РИА Новости Спорт анализирует ситуацию, подчеркивая: радоваться пока очень рано.

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Источник: AP 2022

Разговоры о возвращении наших лыжников на международные турниры ходили с лета. Но это были скорее кулуарные предположения. Надежды. Со стороны России и ФЛГР шла тихая, но ежедневная и кропотливая работа. С другой стороны — вопли и призывы из-за рубежа ни в коем случае не допускать россиян.

Йоханнес Клебо как минимум трижды выступал с «программными» заявлениями, подчеркивая недопустимость участия «Большунова и ко» в стартах. Однако в конце августа ни с того ни с сего в риторике звездного норвежца наступила оттепель.

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«Ради общего блага их нужно допустить». «Речь идет о невероятно хороших лыжниках, которых бы хотелось иметь рядом». «Мне всегда хочется соперничать с лучшими и побеждать лучших». Все это пятикратный олимпийский чемпион наговорил в одном интервью. Озарение? Или очередной политический ход?

Тогда же все прочитали слова четырехкратного чемпиона мира Эмиля Иверсена: «Если наступит мир, я хочу, чтобы они вернулись, но сейчас я этого не хочу». Но факт положительных сдвигов остается фактом.

Важным рубежом в борьбе за права российских лыжников стала вроде бы и не громкая, но очень показательная новость, опубликованная на сайте FIS в середине сентября. Согласно отчету, Россия стала лидером по аудитории телетрансляций соревнований по лыжным гонкам в сезоне-2021/22. 271 миллион человек против расположившейся на второй строчке Швеции с показателем в 164 миллиона. Колоссальный отрыв, а ведь каждый миллион — это не просто цифры, а еще и вполне себе реальные деньги. Которых FIS рискует недосчитаться в случае недопуска россиян.

Рады, что мы стали передовиками производства! А теперь Россия будет смотреть внутренние соревнования. И для FIS это не очень хорошо, мягко говоря. Да и для всех видов спорта. Когда прошел молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде без участия России, когда не могли даже продать билеты, это был первый звоночек.

Елена Вяльбе
президент ФЛГР

До верхушки FIS наконец-то дошло: политика политикой, а семью кормить надо. И вот, за несколько дней до традиционных заседаний технического комитета, генсек организации выступает с неожиданным заявлением.

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«Это займет несколько недель или даже месяцев. Но идея открыть двери для россиян и белорусов начинает приходить. Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS и Кубках мира. FIS не примет это решение без точной рекомендации МОК. Решение может быть принято в декабре. Возможно, их допустят до чемпионата мира в Планице. Это может оказаться хорошей возможностью», — отметил Вион.

Но не стоит радоваться раньше времени. Все озвученное может оказаться лишь вбросом. Способом оценить ситуацию и общие настроения в лыжных кругах. Изучить реакцию и все возможные риски. Примерно так же поступили в Международной федерации дзюдо (IJF). Сначала бросили кость, допустив россиян к турниру в Монголии. Посмотрели на масштабы помойных рек, полившихся со стороны недружественных коллег, да и плюнули на такую затею, отстранив сборную России от всех стартов, включая октябрьский чемпионат мира.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Сергей Смышлев

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