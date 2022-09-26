Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Футбол. Лига наций
21:45
Венгрия
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Англия
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Румыния
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
21:45
Черногория
Финляндия
Футбол. Лига наций
21:45
Гибралтар
Грузия
Футбол. Лига наций
21:45
Северная Македония
Болгария
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Эстония
Все события
Фоторепортажи
17ПСЖ — «Ювентус»: пиротехника в Париже и дубль Мбаппе
19ЦСКА разгромил «Магнитку» в матче за Кубок Открытия
13:15 (мск), источник: Sports.Ru

Вероника Степанова: Политические разногласия не должны мешать соревноваться. К нам нужно относиться, как к израильским спортсменам

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

Наверх
Источник: Reuters

«Хочу подчеркнуть, что мы никогда не умоляли, чтобы нам разрешили вернуться на мировую арену. Мы требуем это с момента нашего неправомерного отстранения в начале марта. Мы требуем, так как это наше полное право.

Политические разногласия не могут и не должны мешать спортсменам соревноваться друг с другом. Я рада, что все больше и больше людей в мире, включая представителей спорта, считают отстранение российских спортсменов неправильным с безнравственным и лицемерным. Нам должны разрешить вернуться на международные соревнования, и нам разрешат. Точка.

Если кто-то хочет бойкотировать меня на лыжных трассах, это должно быть его личным решением. Но, опять же, полагаю, что международный спорт не допускает бойкотов, даже против, например, израильских спортсменов. К нам, россиянам, нужно относиться так же, как к израильским спортсменам.

В этой ситуации все в проигрыше. Я продолжу отстаивать свое мнение, а мои критики пусть остаются при своем. Я не собираюсь внезапно исчезнуть или улететь на Марс, а вам не удастся построить стену между нами. Лучше вновь начать соревноваться на лыжных трассах, нежели спорить об этом в СМИ», — сказала Степанова в интервью норвежскому Dagbladet.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь