Запад грозит бойкотом российским лыжникам. Новый скандал с FIS

Надежда на возвращение

Вион недавно дал надежду российским лыжам на спасение. Неделю назад он отметил, что в FIS задумались над тем, чтобы вернуть россиян и белорусов на международную арену. Более того, он даже обозначил сроки — чемпионат мира в Планице, который пройдет с 21 февраля по 5 марта. Все это происходило на фоне слов президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Он подчеркнул, что спортивному миру придется создать условия для возвращения россиян.

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Все это выглядело просто удивительно на фоне ухудшения политической обстановки. К сожалению, радоваться заявлениям Баха и Виона долго не пришлось. Член правления FIS от Финляндии Мартти Ууситало дал интервью изданию Ilta‑Sanomat. В нем он фактически опроверг намерение организации вернуть россиян и белорусов на соревнования под своей эгидой.

«Слова Виона были неверно истолкованы. Нет такой силы воли, чтобы вернуть на чемпионат мира российских и белорусских спортсменов. И никаких дискуссий на эту тему не было. В своем выступлении Мишель сослался на заявление главы МОК Томаса Баха. Было заявлено, что в какой-то момент спортивный мир должен подготовиться к тому, что россияне вновь начнут выступать. Сейчас это не так. Еще не пришло время. Никто в нашем совете этот вопрос не поднимал», — отметил Ууситало.

Запад грозится бойкотом

А дальше уже начался эффект домино. Один из ведущих спонсоров в лыжных гонках швейцарская компания Coop выступила с угрозой прекращения сотрудничества с FIS, если та решит пустить россиян на международные старты. Директор по коммуникациям Бьорн Такле Фриис выразил надежду, что федерация заберет свои слова обратно, так как со своей стороны швейцарцы готовы прервать все связи.

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Вслед за спонсорами против возвращения России и Белоруссии выступили шведские лыжники. Эбба Андерссон и Фрида Карлссон заявили, что не видят возможности в текущей ситуации для того, что вернуть спортсменов в лыжную семью. Более категоричен был их соотечественник Вильям Поромаа. Он и вовсе пригрозил FIS бойкотом соревнований, если те сжалятся над россиянами.

«Если все случится при том условии, что все другие спортивные федерации сказали русским “нет”, то это прям нехорошо и очень неприятно. Если их вернут, то да, бойкот реален и актуален в лыжных гонках», — приводит слова Поромаа Expressen.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо выбрал осторожную позицию и, похоже, готов принять ту или иную сторону в зависимости от решения FIS. Норвежец несколько раз за лето менял свое мнение. Он «перебегал» от резкого негатива до слов о том, что ему будет скучно без Александра Большунова и компании на Кубке мира.

У FIS есть еще целый ряд проблем. Энергетический кризис в Европе поставил под угрозу проведение спортивных соревнований в прежнем формате. На производство снега, подготовку трассу и освещение нужны большие ресурсы. Ими в Европе теперь не располагают в том объеме, что раньше.

Во Франции уже не состоялся этап Кубка мира по ски-кроссу. В Италии боятся счетов за электричество и не знают, как им организовывать турниры. Кубок мира стартует уже в конце ноября. Однако пока нет никакой ясности, как он будет проходить.

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