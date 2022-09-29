Российская олимпийская чемпионка оценила отстранение фразой «я даже рада»
Российская лыжница Вероника Степанова оценила отстранение отечественных спортсменов от международных стартов. Ее слова приводит RT.
Российская лыжница Вероника Степанова оценила отстранение отечественных спортсменов от международных стартов. Ее слова приводит RT.
«Я даже в какой-то степени рада, потому что старты в России — это хорошая возможность лично для меня решить локальные задачи, зарекомендовать себя как стабильного спортсмена», — заявила олимпийская чемпионка Пекина-2022. Степанова добавила, что у россиян еще есть шансы попасть на чемпионат мира.
28 сентября сообщалось, что Норвегия бойкотирует международную встречу по лыжным видам спорта из-за России. «Я практически собирался на поезд, но теперь остаюсь дома. Сейчас трудно сидеть на встрече с русскими», — заявил представитель Федерации лыжных видов спорта страны Турбьорн Брукс Петтерсен.
22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение на турниры россиян, отстраненных от выступлений на международных соревнованиях в марте. В организации подчеркнули, что речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира. Совет FIS планирует обсудить этот вопрос 22 октября.
1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.