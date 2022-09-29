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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Финская лыжная ассоциация намерена поднять вопрос об исключении россиян из совета FIS

Финская лыжная ассоциация намерена поднять вопрос об исключении россиян из совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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Ежегодные заседания комитетов организации состоятся в Цюрихе (Швейцария) с 28 по 30 сентября. Впервые за 2 года эти встречи проходят в очном формате.

«Федерация лыжного спорта Финляндии считает важным присутствовать не только для принятия решений о планах на предстоящий сезона, но и для обнародования своей негативной позиции по поводу участия России и Белоруссии. Отсутствие на встрече означало бы, что у нас нет твердой позиции по этим важным вопросам», — приводит РИА «Новости Спорт» слова исполнительного директора Финской лыжной ассоциации Исмо Хямяляйнен со ссылкой на сайт организации.

Он отметил, что в дальнейшем исключение России и Белоруссии следует распространить не только на спортсменов, но и на попечительский и представительский советы FIS.

«Мы обязательно поднимем этот вопрос в Цюрихе и потребуем их исключения из совета FIS», — сказал Хямяляйнен.

Ранее от участия в заседании комитетов FIS отказалась Федерация лыжных видов спорта Норвегии.

FIS в конце февраля отстранила спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за событий на Украине.

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