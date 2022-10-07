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11:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежские лыжники собираются бойкотировать соревнования при допуске России

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Норвежская ассоциация лыжного спорта рассмотрит возможность бойкотировать международные соревнования в случае допуска российских и белорусских спортсменов, цитирует главу организации Туве Мо Дюрхауг издание Dagbladet.

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Источник: РИА "Новости"

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в конце февраля отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за событий на Украине. Решение было бессрочным, пока оно остается в силе и должно быть рассмотрено на совете FIS 22 октября. Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил, что организация рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

«Мы хотим, чтобы они (российские лыжники) оставались под запретом, пока продолжается ситуация на Украине. Норвежская ассоциация лыжного спорта рассмотрит вопрос о бойкоте. Пока рано что-то говорить, но нет никаких сомнений в том, в чем заключается наша позиция. Мы отправили письмо в FIS, в котором считаем, что организация должна работать над запретом как спортсменов, так и менеджеров», — цитирует Дюрхауг Dagbladet.

В конце сентября президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на встрече с руководством FIS ей дали понять, что после объявления частичной мобилизации в России и референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вопрос о предоставлении российским спортсменам нейтрального статуса с повестки FIS фактически снят. Норвежская ассоциация лыжного спорта отозвала своих представителей от участия во встрече с руководством FIS из-за участия в ней российской стороны.

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