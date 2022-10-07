Норвежские лыжники собираются бойкотировать соревнования при допуске России

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в конце февраля отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за событий на Украине. Решение было бессрочным, пока оно остается в силе и должно быть рассмотрено на совете FIS 22 октября. Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил, что организация рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

«Мы хотим, чтобы они (российские лыжники) оставались под запретом, пока продолжается ситуация на Украине. Норвежская ассоциация лыжного спорта рассмотрит вопрос о бойкоте. Пока рано что-то говорить, но нет никаких сомнений в том, в чем заключается наша позиция. Мы отправили письмо в FIS, в котором считаем, что организация должна работать над запретом как спортсменов, так и менеджеров», — цитирует Дюрхауг Dagbladet.