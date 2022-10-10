Шведские лыжницы Сван и Дальквист бойкотируют соревнования FIS, если допустят россиян

«Это стыдно, это неправильно. Пока Россия ведёт спецоперацию, мы должны держаться от неё подальше. Я думаю, что это чёткая позиция для спорта», — приводит слова Сван Aftonbladet.

«Готовы ли вы бойкотировать чемпионат мира в Планице, если допустят к участию лыжников из России и Беларуси?» — спросил журналист Aftonbladet у Сван.

«Да, я бы так и сделала. Я определённо буду готова к этому», — ответила шведская спортсменка.