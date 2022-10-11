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17:28 (мск), источник: Lenta.Ru

В Швеции отменили этап Кубка мира по фристайлу из-за роста цен на энергоносители

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр, который должен был пройти в шведском Фалуне, отменен. Об этом InsideTheGames рассказал представитель Шведской ассоциации лыжного спорта Стефан Карлссон.

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Источник: Reuters

По его словам, решение связано с ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией и текущей политической ситуацией в мире. «Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть направления инвестиций. И это повлияло на проведение соревнований», — рассказал Карлссон.

Соревнования в Швеции должны были пройти 24—25 ноября. Теперь в календаре Кубка мира по биг-эйру в нынешнем сезоне остались этапы в США и Швейцарии.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все турниры под эгидой организации.

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