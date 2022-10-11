В Швеции отменили этап Кубка мира по фристайлу из-за роста цен на энергоносители

По его словам, решение связано с ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией и текущей политической ситуацией в мире. «Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть направления инвестиций. И это повлияло на проведение соревнований», — рассказал Карлссон.

Соревнования в Швеции должны были пройти 24—25 ноября . Теперь в календаре Кубка мира по биг-эйру в нынешнем сезоне остались этапы в США и Швейцарии.