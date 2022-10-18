Российский лыжник получил украинское гражданство. В 2017-м он выиграл Универсиаду
Двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года лыжник Валерий Гонтарь покинул Россию.
Двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года лыжник Валерий Гонтарь покинул Россию.
По информации «Чемпионата», спортсмен, которому 27 октября исполнится 29 лет, некоторое время назад получил украинское гражданство, а теперь пытается обосноваться и трудоустроиться в Австрии.
Последний раз Валерий Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020. Таким образом, обязательный при смене спортивного гражданства карантин спортсмену отбывать не нужно. В составе сборной России лыжник выступал только на Всемирных Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.