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12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский лыжник получил украинское гражданство. В 2017-м он выиграл Универсиаду

Двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года лыжник Валерий Гонтарь покинул Россию.

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Источник: РИА "Новости"

По информации «Чемпионата», спортсмен, которому 27 октября исполнится 29 лет, некоторое время назад получил украинское гражданство, а теперь пытается обосноваться и трудоустроиться в Австрии.

Последний раз Валерий Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020. Таким образом, обязательный при смене спортивного гражданства карантин спортсмену отбывать не нужно. В составе сборной России лыжник выступал только на Всемирных Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.

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