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01:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российских спортсменов не допустят к турнирам под эгидой FIS в новом сезоне

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Член Международной федерации лыжных гонок (FIS) Мартти Ууситало заявил, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях организации в следующем сезоне.

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Источник: Спорт РИА Новости

FIS в конце февраля отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за событий на Украине. Решение было бессрочным, пока оно остается в силе и должно быть рассмотрено на совете FIS 22 октября. Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявлял, что организация рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под нейтральным флагом. Позднее Ууситало сказал, что слова Виона неверно истолковали.

«Ничего не изменилось. Никаких указаний на то, что это произойдет, я не получал. Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в следующем сезоне», — цитирует Ууситало svenska.yle.fi.

По словам функционера, вопрос допуска россиян обсуждался на совете директоров. Окончательное решение будет принято на заседании совета FIS в субботу.

«На совете отметим, что принятое решение будет действовать в предстоящем сезоне», — сказал Ууситало.

В конце сентября президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на встрече с руководством FIS ей дали понять, что после объявления частичной мобилизации в России и референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вопрос о предоставлении российским спортсменам нейтрального статуса с повестки FIS фактически снят.

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