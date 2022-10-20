Российских спортсменов не допустят к турнирам под эгидой FIS в новом сезоне

FIS в конце февраля отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за событий на Украине. Решение было бессрочным, пока оно остается в силе и должно быть рассмотрено на совете FIS 22 октября. Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявлял, что организация рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под нейтральным флагом. Позднее Ууситало сказал, что слова Виона неверно истолковали.

«Ничего не изменилось. Никаких указаний на то, что это произойдет, я не получал. Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в следующем сезоне», — цитирует Ууситало svenska.yle.fi.

По словам функционера, вопрос допуска россиян обсуждался на совете директоров. Окончательное решение будет принято на заседании совета FIS в субботу.

«На совете отметим, что принятое решение будет действовать в предстоящем сезоне», — сказал Ууситало.