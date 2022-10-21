Глава FIS высказался о возможности допуска лыжников из России

«Не буду вдаваться в вопросы внешней политики. Я здесь только как президент FIS. Мы решили следовать рекомендациям МОК. МОК несет ответственность за продвижение мира посредством спорта, что чрезвычайно важно.



Это линия МОК, которой мы привержены и следуем. Что сделало и большинство федераций. Моё личное мнение? Здесь важно то, что лучше для спорта. Я считаю, что следовать рекомендациям МОК в этом случае — правильный путь.



Важно, чтобы спорт не стал оружием в политических целях. МОК призвал все федерации проявить солидарность и выступить вместе, и это важно в данной ситуации», — приводит слова Элиаша NRK.