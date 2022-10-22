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12:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Норвегии сочли «катастрофой» отсутствие лыжников и телезрителей из России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Норвежский телеканал NRK опубликовал аналитический материал, в котором авторы признали, что отсутствие российских лыжников на международных соревнованиях сродни «катастрофе», сообщают ИноСМИ.

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Источник: Reuters

В конце февраля международная федерация отстранила российских лыжников от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Позднее в субботу будет принято решение о допуске отечественных спортсменов до соревнований в новом сезоне.

Изучив результаты гонок в последние три года, эксперты NRK пришли к красноречивому выводу — соревнования, по сути, превратились в дуэль норвежцев и россиян. Конкретнее: из 64 последних мужских гонок на чемпионатах и кубках мира 80% золотых наград завоевали представители двух стран, в некоторых из них россияне и норвежцы не позволили остальным войти даже в топ-10. До отстранения в общем зачете Кубка мира в первой десятке лишь двое спортсменов не представляли Россию или Норвегию.

А теперь представим, что России нет уже как минимум три года. Что было бы тогда? Помимо побед в четырех гонках из каждых пяти, норвежцы бы собрали полный золотой комплект на прошлогоднем чемпионате мира, причем в двух из них заняли бы не только весь пьедестал, но и следующие два места. На Олимпийских играх они подверглись критике, однако в отсутствие россиян скандинавам удалось бы выиграть четыре гонки.

В последние годы «Россия буквально спасала телевизионщиков от краха», продолжает NRK. На ее долю, по данным агентства Nielsen, пришлось 29% аудитории, которая в целом стала наименьшей за пять лет, сократившись на 20%. А в России число зрителей возросло вдвое (одной из причин является «эффект Большунова»). Пик интереса совпал с «Тур де Ски», где россияне доминировали в отсутствие скандинавской команды.

Подытоживая, один из обозревателей выразил мнение, что отсутствие России «может обернуться катастрофой» для лыжного спорта.

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