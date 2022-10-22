В Норвегии сочли «катастрофой» отсутствие лыжников и телезрителей из России

В конце февраля международная федерация отстранила российских лыжников от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Позднее в субботу будет принято решение о допуске отечественных спортсменов до соревнований в новом сезоне.

Изучив результаты гонок в последние три года, эксперты NRK пришли к красноречивому выводу — соревнования, по сути, превратились в дуэль норвежцев и россиян. Конкретнее: из 64 последних мужских гонок на чемпионатах и кубках мира 80% золотых наград завоевали представители двух стран, в некоторых из них россияне и норвежцы не позволили остальным войти даже в топ-10. До отстранения в общем зачете Кубка мира в первой десятке лишь двое спортсменов не представляли Россию или Норвегию.

А теперь представим, что России нет уже как минимум три года. Что было бы тогда? Помимо побед в четырех гонках из каждых пяти, норвежцы бы собрали полный золотой комплект на прошлогоднем чемпионате мира, причем в двух из них заняли бы не только весь пьедестал, но и следующие два места. На Олимпийских играх они подверглись критике, однако в отсутствие россиян скандинавам удалось бы выиграть четыре гонки.

В последние годы «Россия буквально спасала телевизионщиков от краха», продолжает NRK. На ее долю, по данным агентства Nielsen, пришлось 29% аудитории, которая в целом стала наименьшей за пять лет, сократившись на 20%. А в России число зрителей возросло вдвое (одной из причин является «эффект Большунова»). Пик интереса совпал с «Тур де Ски», где россияне доминировали в отсутствие скандинавской команды.