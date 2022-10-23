Британский лыжник назвал нелепым отсутствие россиян на Кубке мира
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Британский лыжник Эндрю Масгрейв заявил, что хотел бы видеть среди участников Кубка мира всех сильнейших спортсменов планеты, включая россиян.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Британский лыжник Эндрю Масгрейв заявил, что хотел бы видеть среди участников Кубка мира всех сильнейших спортсменов планеты, включая россиян.
В субботу совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23. Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал продолжать соблюдать рекомендации относительно санкций в отношении атлетов из России и Белоруссии.
«Ситуация в лыжных гонках забавная. Я посмотрел на общий зачет Кубка мира, чтобы понять, каким бы он был без русских. Очевидно, прошлый сезон получился бы дерьмовым. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми. Это очень сложная ситуация, лично я хочу видеть всех сильнейших в строю. Не хочу побеждать и думать: “Я выиграл только потому, что не было Большунова”, — сказал Масгрейв в подкасте Faster Skier.
Масгрейву 32 года. Он участник трех Олимпийских игр и семи чемпионатов мира, где никогда не поднимался на подиум.