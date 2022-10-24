«Есть два человека, про которых не хочу ничего говорить: Губерниев и Степанова». Откровенное интервью Елены Вяльбе

Главная лыжная новость осени: Совет Международной федерации лыжных видов (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на сезон-2022/23. Это означает, что наши лыжники, сноубордисты, фристайлисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы предстоящую зиму точно проведут без международных стартов. Не сказать, что решение супернеожиданное — скорее, наоборот. Но какая-то надежда вплоть до последнего сохранялась. Теперь нет и ее.

О том, как пережить случившееся, мы поговорили с трехкратной олимпийской чемпионкой, президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

— Думаю, вы не удивились решению?

— Да нет, конечно. Что мы, маленькие дети?

— За эти полгода были хоть какие-то намеки, что нас могут допустить?

— Сразу обозначалось: если СВО закончится, тогда все поменяется. Ну, а после недавнего выступления Баха иллюзий вообще не осталось. Шизофрения на лицо. Все вроде как самостоятельные, но на самом деле, вообще не самостоятельные. FIS тоже ходит под МОКом. Не удивлюсь, если кто-то завершит карьеру — в связи с невозможностью найти мотивацию.

— Летом в скандинавской прессе появились статьи с исследованиями — оказывается, у мировых лыж идет серьезное падение рейтинга. Насколько этим обеспокоены в FIS?

— Понятия не имею.

— Но вы же общаетесь.

— Эту тему никогда не обсуждали. Теперь — особенно. Мне сейчас какая разница, идет ли у них падение рейтинга или нет? Понятно, что и на наших выступлениях много держалось, и доля просмотров у России — большая. Очевидно, что в этом плане будут серьезные проблемы. Ну, ради бога. Это же их должно тревожить, а не меня.

— Просто это же одна из причин, почему FIS должны быть заинтересованы в возвращении наших спортсменов. Если в футболе, чего кривить душой, отсутствие России никто особо не заметит, то в лыжах последствия могут быть катастрофическими.

— Поверьте, мне не будет хорошо, если у них все станет плохо. Это мелкая спекуляция. Если они потеряют рейтинги и деньги, я этому радоваться не буду. Вместе с тем могу точно сказать, что ни на интернет-площадках, ни еще где-либо следить за Кубком мира не собираюсь совершенно. Мне это в нынешних условиях абсолютно неинтересно.

Александр Большунов

— Понятно, что мировые лыжи теряют без России. А сколько теряем без стартов с сильнейшими мы?

— Будет хуже, не надо лукавить. И это касается не только лыж, а всех видов спорта. Без международных стартов всем плохо. Но все это не смертельно. Нужно думать не о сегодняшнем дне, а о будущем. Если спортсмены поймут, что готовятся к Олимпийским играм, значит, все у них будет нормально. В этом смысле работы непочатый край — на четыре года. А вот тем, кто не поймет, будет тяжело. Я ничуть не удивлюсь, если кто-то завершит карьеру — в связи с невозможностью найти мотивацию. Сейчас это очень модно.

Трансляции по ТВ

— У нас хорошая внутренняя конкуренция, но есть два явных раздражителя: Большунов и Непряева. Наверняка будут выходить на любую гонку, мечтая обыграть их. Не опасаетесь, что как раз у Александра и Натальи проблемы с мотивацией могут стоять особенно остро? Им-то тянуться не за кем.

— Если кто-то будет пытаться их обогнать, значит, они будут пытаться унести от этих людей ноги. И еще непонятно, что сложнее. Образуется замкнутый круг. В этом смысле все хорошо.

— В прошлом сезоне говорили, что вас беспокоит медийная активность Вероники Степановой. Но в последние месяцы ее стало сильно больше.

— Не хочу даже обсуждать это. Вот как не хочу говорить про Губерниева, так и про Веронику Степанову. Про этих двух людей ничего ни в каких интервью комментировать не буду. С удовольствием поговорю про других наших спортсменов. Тем более у нас очень много достойных ребят и девчат.

Вероника Степанова

— Есть ли какое-то понимание по трансляциям внутренних лыжных стартов?

— Мы же все права передали Telesport, и, к сожалению, пока я не могу на 100 процентов сказать, как все будет выглядеть зимой. При этом точно знаю, что они работают над тем, чтобы наши соревнования показывали не только по интернету, но и по ТВ.

Понятно, что никто не хочет делать все бесплатно — как это обычно предлагает «Матч ТВ». Сначала у них было: «Мы вас покажем, но вы заплатите». Потом они стали добрыми: «Ладно, дадим вам 500 тысяч рублей — и покажем». Ну, ребят, в мире так не работают. Если «Матч» не в курсе, то я напомню, что они — государственный телеканал. Их содержит государство, то есть налогоплательщики.

— Они, кстати, недавно объявили, что будут отходить от показа фильмов и сосредоточатся на спорте.

— Что-то пока я этого не увидела. Надо наступать уже, а они все отходят.

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Настоящие болельщики никуда не денутся

— А с букмекерами вы сейчас сотрудничаете? У многих федераций это значительная статья бюджета.

— Тут надо разделять. Есть букмекерские отчисления, которые идут в каждую федерацию. Таков закон, и никто не спрашивает, хотят ли они этого сами. А есть сотрудничество, когда букмекер — титульный спонсор. В прошлом году у нас было такое на чемпионате России. Надеюсь, получится и в этом. Посмотрим. Мы открыты для любых предложений.

— После Пекина-2022 лыжи стали одним из главных видов спорта в России. Не обидно, что теперь все снова может сильно откатиться?

— Настоящие болельщики никуда не денутся. А те, кто смотрит только Олимпиады, уже на следующий день после закрытия в Пекине все забыли. Что касается оттока внимания, то это проблема всех видов спорта. Людям интересно, когда наши спортсмены соревнуются с не нашими. Как бы ни было популярно фигурное катание, но даже там чисто российское Гран-при — это совершенно другой уровень интереса. Все мы сейчас в одной лодке.

Вместе с тем, если что-то будут показывать по телевизору, люди, поверьте, все равно будут смотреть. Потому что выбора все равно нет. Да и зимний спорт, как мне кажется, у нас в стране любят больше, чем летний.