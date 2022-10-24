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18:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Не хочу побеждать без Большунова». Запад уже скучает по русским лыжникам

Британец Эндрю Масгрейв признался, что без России Кубок мира по лыжным гонкам уже не тот. Это прекрасно понимают и в FIS, но все равно стоят на своем и продляют отстранение Большунову и компании. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ожидает, что скоро наши лыжники будут завершать карьеры.

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Источник: Спорт РИА Новости

Неожиданная поддержка из Британии

В конце прошлой недели совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23. Решение неприятное, но абсолютно ожидаемое в контексте происходящего. Отдельные чиновники FIS давали надежду российским болельщикам, намекая, что наших допустят до чемпионата мира в Планице в 2023 году, но глобально было понятно, что Россия и международные соревнования в обозримом будущем вряд ли пересекутся.

При этом большинство спортсменов высказали мнение, что без российских лыжников Кубок мира потеряет слишком много. Бывший лыжник Мартти Юлхя, представляющий интересы финских спортсменов в FIS, написал в социальных сетях, что голосовал за отстранение России, хотя и уверен, что ситуация в плане конкуренции без наших ребят будет печальная. Еще откровеннее высказался британец Эндрю Масгрейв.

«Ситуация в лыжных гонках забавная. Я посмотрел на общий зачет Кубка мира, чтобы понять, каким бы он был без русских. Очевидно, прошлый сезон получился бы дерьмовым. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми. Это очень сложная ситуация, лично я хочу видеть всех сильнейших в строю. Не хочу побеждать и думать: “Я выиграл только потому, что не было Большунова”, — сказал Масгрейв в подкасте Faster Skier.

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Наши лыжники завершат карьеры?

Эндрю, хоть и британец, давно тренируется с норвежскими топ-лыжниками и крутится около элиты Кубка мира. На двух последних чемпионатах мира он ни в одной из гонок не опускался ниже десятого места. Это не какой-то ноунейм, мнение которого никто не учитывает. Очевидно, в Европе уже начали скучать по российским лыжникам, а ведь сезон еще даже не начался. Дальше будет только хуже. Посмотрим, как FIS организует Кубок мира в условиях низкой конкуренции и высоких цен на энергоносители. Случаи с отменой нескольких этапов по сноуборду намекают на то, что ситуация там далека от идеальной.

Тем не менее, российские лыжи сейчас не в том положении, чтобы злорадствовать по поводу проблем в Европе. Нам бы сохранить спорт у себя в стране в приличном виде. Глава ФЛГР Елена Вяльбе не стесняется заявлять, что есть риск того, что российские лыжники начнут постепенно завершать карьеры из-за отсутствия мотивации.

«Будет хуже, не надо лукавить. И это касается не только лыж, а всех видов спорта. Без международных стартов всем плохо. Но все это не смертельно. Нужно думать не о сегодняшнем дне, а о будущем. Если спортсмены поймут, что готовятся к Олимпийским играм, значит, все у них будет нормально. В этом смысле работы непочатый край — на четыре года. А вот тем, кто не поймет, будет тяжело. Я ничуть не удивлюсь, если кто-то завершит карьеру — в связи с невозможностью найти мотивацию. Сейчас это очень модно», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Почему все молчат

Удивительно, но в сложившихся обстоятельствах лучшие наши лучшие лыжники хранят обет молчания и не высказываются на тему отстранения. А ведь они рискуют провести лучшие годы карьеры в спортивном заточении, не имея возможности соревноваться с лучшими. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с РИА Новости предположил, почему они молчат.

«В российских лыжах точку зрения может высказывать только один человек. Лыжники у нас молчуны, потому что самое главное — не обидеть “шамаханскую царицу”, — отметил.

Дмитрий Губерниев

Понятно, что Губерниев намекает на Вяльбе, с которой у него многолетний конфликт. Но ведь действительно странно, что в поддержку наших спортсменов выступает британец Масгрейв, но не они сами. Лыжные гонки — это тот вид спорта, где без России соревнованиям может наступить конец, и где нам в теории могут пойти навстречу в числе первых при завершении конфликта на Украине. Но если в FIS не будут видеть инициативу от Большунова и компании, то о каком возвращении вообще может идти речь.

Александр Говоров

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