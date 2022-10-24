«Не хочу побеждать без Большунова». Запад уже скучает по русским лыжникам

Неожиданная поддержка из Британии

В конце прошлой недели совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23. Решение неприятное, но абсолютно ожидаемое в контексте происходящего. Отдельные чиновники FIS давали надежду российским болельщикам, намекая, что наших допустят до чемпионата мира в Планице в 2023 году, но глобально было понятно, что Россия и международные соревнования в обозримом будущем вряд ли пересекутся.

При этом большинство спортсменов высказали мнение, что без российских лыжников Кубок мира потеряет слишком много. Бывший лыжник Мартти Юлхя, представляющий интересы финских спортсменов в FIS, написал в социальных сетях, что голосовал за отстранение России, хотя и уверен, что ситуация в плане конкуренции без наших ребят будет печальная. Еще откровеннее высказался британец Эндрю Масгрейв.

«Ситуация в лыжных гонках забавная. Я посмотрел на общий зачет Кубка мира, чтобы понять, каким бы он был без русских. Очевидно, прошлый сезон получился бы дерьмовым. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми. Это очень сложная ситуация, лично я хочу видеть всех сильнейших в строю. Не хочу побеждать и думать: “Я выиграл только потому, что не было Большунова”, — сказал Масгрейв в подкасте Faster Skier.

Наши лыжники завершат карьеры?

Эндрю, хоть и британец, давно тренируется с норвежскими топ-лыжниками и крутится около элиты Кубка мира. На двух последних чемпионатах мира он ни в одной из гонок не опускался ниже десятого места. Это не какой-то ноунейм, мнение которого никто не учитывает. Очевидно, в Европе уже начали скучать по российским лыжникам, а ведь сезон еще даже не начался. Дальше будет только хуже. Посмотрим, как FIS организует Кубок мира в условиях низкой конкуренции и высоких цен на энергоносители. Случаи с отменой нескольких этапов по сноуборду намекают на то, что ситуация там далека от идеальной.

Тем не менее, российские лыжи сейчас не в том положении, чтобы злорадствовать по поводу проблем в Европе. Нам бы сохранить спорт у себя в стране в приличном виде. Глава ФЛГР Елена Вяльбе не стесняется заявлять, что есть риск того, что российские лыжники начнут постепенно завершать карьеры из-за отсутствия мотивации.

«Будет хуже, не надо лукавить. И это касается не только лыж, а всех видов спорта. Без международных стартов всем плохо. Но все это не смертельно. Нужно думать не о сегодняшнем дне, а о будущем. Если спортсмены поймут, что готовятся к Олимпийским играм, значит, все у них будет нормально. В этом смысле работы непочатый край — на четыре года. А вот тем, кто не поймет, будет тяжело. Я ничуть не удивлюсь, если кто-то завершит карьеру — в связи с невозможностью найти мотивацию. Сейчас это очень модно», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Почему все молчат

Удивительно, но в сложившихся обстоятельствах лучшие наши лучшие лыжники хранят обет молчания и не высказываются на тему отстранения. А ведь они рискуют провести лучшие годы карьеры в спортивном заточении, не имея возможности соревноваться с лучшими. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с РИА Новости предположил, почему они молчат.

«В российских лыжах точку зрения может высказывать только один человек. Лыжники у нас молчуны, потому что самое главное — не обидеть “шамаханскую царицу”, — отметил. Дмитрий Губерниев

Понятно, что Губерниев намекает на Вяльбе, с которой у него многолетний конфликт. Но ведь действительно странно, что в поддержку наших спортсменов выступает британец Масгрейв, но не они сами. Лыжные гонки — это тот вид спорта, где без России соревнованиям может наступить конец, и где нам в теории могут пойти навстречу в числе первых при завершении конфликта на Украине. Но если в FIS не будут видеть инициативу от Большунова и компании, то о каком возвращении вообще может идти речь.