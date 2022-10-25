«Какие-то загадочные люди писали, что на кол меня посадят». Российский лыжник Гонтарь опроверг слухи о переходе в сборную Украины

— Шум непонятно от чего, почему и откуда. Так много вопросов у меня возникло в эти дни. Гражданства Украины я не имею. Очень смешно, глупо и дико читать и видеть это все. У меня больше вопросов, чем у вас. Вы же понимаете, что такие заголовки в нынешней ситуации берут интерес. Это понятно. Неужели люди думают, что паспорта раздают направо и налево? Расскажите, где их раздают. Может, я тоже схожу и получу. Помимо украинского паспорта, который мне приплели, оболгав меня.

— Может, вы этим вопросом занимаетесь давно. Такой вариант же тоже вероятен.

— В нашей жизни все возможно, но не все это можно воплотить. Почему Украина? Почему я живу в Австрии? Как это все написали? Я мало читал, потому что старался избежать негатива — его за эти дни было достаточно. До сих пор получаю. Просто потому, что кто-то что-то сказал, придумал. Меня за это отчитывают, унижают, оскорбляют. Вплоть до угроз расправы.

— Куда пишут эти сообщения?

— Некоторые из них проскальзывали в телефон. Не знаю, откуда у них мой номер. Удивлен, что вам не дали его, но какие-то загадочные люди писали, что на кол меня посадят. Откуда столько негатива, я понять не могу. И в соцсетях тоже прилетают сообщения. Я уже сказал друзьям, чтобы не скидывали мне скрины. Все, кто меня хорошо знает, долго смеялись над этим, что насколько все просто: кто-то что-то ляпнул — и расходится.

— С украинским гражданством понятно. Что с переездом в Австрию?

— Да, я был в Австрии. И какой-то период жил там. Это отличная страна. Но гражданства там тоже не имею. Про работу тоже мифы, что я хочу где-то устроиться в Австрии. В России выступать не буду, я переориентировался на европейские страны и делаю все возможное, чтобы остаться здесь. Почему не говорю, какое именно государство? Хочу сохранить определенную конфиденциальность, пока не готов делать громких заявлений. Когда сложится, люди все узнают. Зачем бежать впереди паровоза?

— Простите, что уточняю этот момент: эта страна — не Украина?