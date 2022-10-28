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16:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В Германии предрекли отмену лыжных турниров из-за роста цен на электроэнергию

Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер предрек отмену турниров из-за роста цен на электроэнергию. Его слова приводит BR24.

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Источник: Reuters

«Энергетический кризис и цены на электроэнергию не позволяют организаторам производить много снега. А он является для нас важной основой», — заявил специалист. Он предположил, что этапы Кубка мира по лыжным гонкам не состоятся.

11 октября в Швеции отменили этап Кубка мира по фристайлу из-за роста цен на энергоносители и инфляции. «Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть направления инвестиций. И это повлияло на проведение соревнований», — рассказал представитель Шведской ассоциации лыжного спорта Стефан Карлссон.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все турниры под эгидой организации.

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