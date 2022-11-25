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25 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Клебо выиграл спринт на первом в сезоне этапе

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).

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Источник: Спорт РИА Новости

Пятикратный олимпийский чемпион прошел дистанцию за 2 минуты 26 секунд. Норвежцы заняли весь пьедестал. Вторым стал Эвен Нортуг (+1,66), третьим — Пол Голберг (+1,94).

В женской спринтерской гонке победу одержала шведка Эмма Рибом (2.49,22). Второй финишировала шведка Юханна Хагстрём (+0,91), третьей — норвежка Тириль Венг (+0,93).

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

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