Большунов занял третье место в спринте на втором этапе Кубка России

Результат Коростелева составил 3 минуты 33,40 секунды. Вторым стал Денис Филимонов (отставание — 0,16 секунды). На третьей строчке расположился трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+0,76).

Коростелев одержал победу на этапе Кубка России в свой день рождения. Спортсмену исполнилось 19 лет. Он выиграл спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе турнира.