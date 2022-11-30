Большунов занял третье место в спринте на втором этапе Кубка России

Результат Коростелева составил 3 минуты 33,40 секунды. Вторым стал Денис Филимонов (отставание — 0,16 секунды). На третьей строчке расположился трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+0,76).
Коростелев одержал победу на этапе Кубка России в свой день рождения. Спортсмену исполнилось 19 лет. Он выиграл спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе турнира.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.