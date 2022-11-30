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13:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов занял третье место в спринте на втором этапе Кубка России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Савелий Коростелев стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Вершине Тёи (Хакасия).

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Источник: РИА "Новости"

Результат Коростелева составил 3 минуты 33,40 секунды. Вторым стал Денис Филимонов (отставание — 0,16 секунды). На третьей строчке расположился трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+0,76).

Коростелев одержал победу на этапе Кубка России в свой день рождения. Спортсмену исполнилось 19 лет. Он выиграл спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе турнира.

Второй этап Кубка России завершится 4 декабря.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

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