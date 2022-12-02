Кубок мира по лыжам официально уничтожен. Девять норвежцев в топ-10 — ужас

В FIS понимали, чем грозит отстранение России

Сразу после отстранения России в большинстве видов спорта было понятно, что лыжные гонки пострадают едва ли не больше всего. Наши спортсмены там играли важнейшую роль и составляли конкуренцию Норвегии в абсолютно всех дисциплинах. Что говорить, если Александр Большунов выиграл три золота на Олимпиаде в Пекине, а Наталья Непряева взяла Большой хрустальный глобус по итогам прошлого сезона.

Когда есть хотя бы две конкурирующие страны, это уже интересно. Тем более, что и наши, и норвежцы регулярно отпускали колкости в прессе по отношению друг к другу, а порой в прямом смысле сталкивались лбами на лыжных трассах. Это создавало интригу и привлекало болельщиков на трибуны и к экранам ТВ. Но в Международной федерации лыжных видов спорта не смогли противостоять рекомендациям МОК и отстранили сборную России от участия в Кубке мира.

Последствия понимали абсолютно все. Из FIS порой поступала информация, что в организации хотят найти способ все-таки допустить наших спортсменов в той или иной форме к международным стартам. Но все эти инициативы рушились о бетонную стену из политиков, которые крутили пальцем у виска и настоятельно советовали не заниматься самодеятельностью. В итоге Россия пошла соревноваться сама с собой. И надо признать, что гонки на Кубке страны пока получаются более чем любопытными.

Мировые лыжи закапывают себя все глубже

У мужчин разрывает всех молодой талант Савелий Коростелев, который умудряется даже побеждать Большунова. У женщин Вероника Степанова и Наталья Непряева устраивают одно крутое сражение за другим. У руководителей мировых лыж теплилась надежда, что их соревнования не превратятся в чемпионат Норвегии. Однако эти надежды были жестоко уничтожены в начале сезона, а мужская гонка в Лиллехаммере поставила жирную точку в этом вопросе.

В первой десятке оказалось девять представителей Норвегии. Единственным, кто сумел разрушить эти стройные ряды, оказался британец Эндрю Масгрейв, ставший четвертым. Ирония в том, что Масгрейв уже очень давно тренируется в Норвегии и фактически занимается по тем же методикам. Так что результаты этой гонки на Кубке мира иначе как катастрофой не назовешь. В FIS все это прекрасно видят, там сидят не дураки. Только вот сделать пока ничего не могут.

Чем дольше будет продолжаться отстранение сборной России, тем глубже себя будут закапывать мировые лыжи. Можно, конечно, надеяться, что со временем подтянутся шведы, финны, немцы, еще кто-то, но все это вопрос не ближайшей перспективы. Так что вопрос о возвращении российских лыжников будем неминуемо подниматься в прессе и в руководящих структурах FIS. И как только лед по отношению к снятию санкций тронется, лыжи будут первыми, кто вернет Россию в мировой спорт.