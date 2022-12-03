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12:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коростелев снова выиграл спринт, а Большунов стал третьим

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Савелий Коростелев стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи (Хакасия).

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен прошел дистанцию за 3 минуты 44,17 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание 0,57 секунды), третьим стал Александр Большунов (+1,00). Четвертым финишировал Александр Терентьев (+1,29).

Ранее в женской спринтерской гонке победу одержала Анастасия Фалеева.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

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