Норвежский лыжник назвал Губерниева идиотом и получил ответ
Норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева. Его слова приводит издание Nettavisen.
Норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева. Его слова приводит издание Nettavisen.
Спортсмену не понравились заявления Губерниева о том, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира. Он назвал комментатора идиотом. «Никому не кажется забавным, что побеждают одни норвежцы», — подчеркнул Скар.
В ответ Губерниев сказал, что рад вниманию со стороны норвежских спортсменов. «Я не знаю, кто он, а он знает. Отсюда делаем вывод: я суперзвезда мирового масштаба. Пусть он по ночам переслушивает мои репортажи на неведомом для него русском языке», — заявил Sport24 журналист.
В шести гонках, прошедших на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, норвежцы завоевали 11 из 18 возможных наград. Сборная России отстранена от соревнований по решению Международной федерацией лыжного спорта (FIS).