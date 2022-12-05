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16:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Норвежский лыжник назвал Губерниева идиотом и получил ответ

Норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева. Его слова приводит издание Nettavisen.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмену не понравились заявления Губерниева о том, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира. Он назвал комментатора идиотом. «Никому не кажется забавным, что побеждают одни норвежцы», — подчеркнул Скар.

В ответ Губерниев сказал, что рад вниманию со стороны норвежских спортсменов. «Я не знаю, кто он, а он знает. Отсюда делаем вывод: я суперзвезда мирового масштаба. Пусть он по ночам переслушивает мои репортажи на неведомом для него русском языке», — заявил Sport24 журналист.

В шести гонках, прошедших на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, норвежцы завоевали 11 из 18 возможных наград. Сборная России отстранена от соревнований по решению Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

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