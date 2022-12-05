Чемпионка мира из Норвегии заскучала по россиянам

Венг отметила, что хотела бы снова увидеть россиян на международных турнирах. В то же время спортсменка заявила, что считает справедливым отстранение команды.

Ранее 5 декабря соотечественник Венг Синдре Бьернестад Скар раскритиковал заявления российского комментатора Дмитрия Губерниева, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира. Он назвал комментатора идиотом. «Никому не кажется забавным, что побеждают одни норвежцы», — подчеркнул Скар.