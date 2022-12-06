Уле Эйнар Бьорндален: «Развитие лыжных гонок идет в неправильном направлении, это катастрофа»

«Мне кажется, что развитие лыжных гонок идет в совершенно неправильном направлении, это, прямо скажем, катастрофа. FIS несет за это ответственность. Я не уверен, что FIS вносит такой же вклад, как IBU, и я надеюсь, что они придут к тому, чтобы больше стран получали достаточную поддержку. IBU и биатлон неслучайно находятся там, где они сейчас. Годами они поддерживали более слабые страны — и продолжают это делать.



Думаю, ситуация с конкуренцией — это самая большая проблема для лыжных гонок. И что все больше стран действительно нуждаются в возможности инвестировать и привлечь новых спортсменов», — сказал Бьорндален.