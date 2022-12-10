Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Марокко
Португалия
Хоккей. НХЛ
21:30
Нэшвилл
Оттава
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Англия
Франция
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
Детройт
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Сан-Хосе
16
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Филадельфия
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Бостон
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Рейнджерс
Б
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Миннесота
52
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Виннипег
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Питтсбург
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Сиэтл
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Калгари
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Айлендерс
46
Все события
Фоторепортажи
13Сборная Англии разгромила Сенегал
14Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
13:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Устюгов выиграл коньковый спринт на 3-м этапе Кубка России, Большунов стал 2-м

В Чусовом (Пермский край) состоялся финал мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам.

Наверх
Источник: Reuters

Его победителем стал олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал вторым. Тройку призёров замкнул бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал.

  1. Сергей Устюгов — 3.16,71
  2. Александр Большунов — отставание 0,82
  3. Александр Терентьев + 1.56.
  4. Андрей Краснов + 2,84
  5. Сергей Забалуев + 2,98
  6. Андрей Парфёнов + 12,10.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Это ставит под угрозу жизни». В США недовольны обменом Грайнер и Бута
«Фрачный костюм за 50 000 рублей». Cколько стоят занятия бальными танцами?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь