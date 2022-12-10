Сергей Устюгов выиграл коньковый спринт на 3-м этапе Кубка России, Большунов стал 2-м
В Чусовом (Пермский край) состоялся финал мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам.
В Чусовом (Пермский край) состоялся финал мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам.
Его победителем стал олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал вторым. Тройку призёров замкнул бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев.
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Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).