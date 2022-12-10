Сергей Устюгов выиграл коньковый спринт на 3-м этапе Кубка России, Большунов стал 2-м

Сергей Устюгов выиграл коньковый спринт на 3-м этапе Кубка России, Большунов стал 2-м

В Чусовом (Пермский край) состоялся финал мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам.