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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эти результаты ни о чём не говорят». Большунов — о своих поражениях на Кубке России

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов высказался о своих поражениях на Кубке России в начале сезона.

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Источник: РИА "Новости"

«То, что я проигрывал — это нормально. Обычно так и бывает, что начинаешь сезон не в лучших кондициях. Если говорить об этапах Кубка мира и подготовке к чемпионату мира, то первые старты не могут быть с супервыдающимися результатами. Рассчитываешь же выйти на пик формы в январе-феврале, и очень высокие результаты на старте сезона просто не нужны. Мои результаты в первых гонках ни о чём не говорят. Это план, который работает», — сказал Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон — 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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