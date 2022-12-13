«Эти результаты ни о чём не говорят». Большунов — о своих поражениях на Кубке России

«То, что я проигрывал — это нормально. Обычно так и бывает, что начинаешь сезон не в лучших кондициях. Если говорить об этапах Кубка мира и подготовке к чемпионату мира, то первые старты не могут быть с супервыдающимися результатами. Рассчитываешь же выйти на пик формы в январе-феврале, и очень высокие результаты на старте сезона просто не нужны. Мои результаты в первых гонках ни о чём не говорят. Это план, который работает», — сказал Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.