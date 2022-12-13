Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Аргентина
Хорватия
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Эдмонтон
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
ОТ
10
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
Анахайм
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Калгари
Б
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Даллас
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Нью-Джерси
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
14На ЧМ состоялся матч легенд футбола
13Сборная Англии разгромила Сенегал
13:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большунов, Семиков и Спицов вышли на награждение на этапе Кубка России в мешках

Лыжники Александр Большунов, Илья Семиков и Денис Спицов вышли на награждение на этапе Кубка России в мешках.

Наверх
Источник: Reuters

В субботу Сергей Устюгов после победы в спринте назвал сборников мешками. Позже Большунов ответил, что «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом.

Большунов выиграл гонку преследования на 15 км классикой на этапе Кубка России в Чусовом, финишировав за 39 минут 21,9 секунды. Вторым пришел Семиков. Третье место у Спицова.

Сергей Устюгов занял шестое место по итогам гонки.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь