Губерниев: Вяльбе — тренер года? Это как лучшая певица — Бузова

— А никто не задается вопросом, насколько заслужено Елена Вяльбе, которая никогда не работала тренером, стала лучшим тренером? И сейчас люди будут обсуждать Щербакову? Анна — прекрасная спортсменка. В споре равных победила лучшая. Могла бы победить Непряева, и Виталина Бацарашкина, прекрасная спортсменка, безусловно, рассчитывала. Непряева собрала замечательный комплект медалей, выдающаяся победа в эстафете, и еще медали есть, но выиграла ли она личную гонку? Нет. Что касается Щербаковой, то в женском одиночном катании победить — дорогого стоит.

Не хочу никого обидеть, Боже сохрани, но сейчас, к сожалению, возвращаясь к истории с Вяльбе, даже в голосовании, казалось бы, профессионалов превалируют рейтинги. Это, примерно, то же самое, как Загитова — лучшая ведущая. Точно так же, как Вяльбе — лучший тренер, а лучшая певица — Ольга Бузова, а не Хибла Герзмава, допустим. Не хочу никого обидеть, я просто высказываю свое мнение. Люди зачастую голосуют кнопкой от телевизора. Это касается не только любителей, но и профессионалов. Сейчас ко всем таким голосованиям нужно относиться умозрительно и спокойно, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.