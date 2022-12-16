Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Анахайм
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Вегас
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Баффало
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Сент-Луис
Все события
Фоторепортажи
18Бразильцы вылетели! Хорватия неуязвима в серии пенальти
14Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
00:53 (мск), источник: Sport24

Губерниев: Вяльбе — тренер года? Это как лучшая певица — Бузова

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на присуждение фигуристке Анне Щербаковой награды «Спортсменка года» в рамках Национальной спортивной премии.

Наверх

— Есть мнение, что Непряева больше заслуживала награды «Спортсменка года», чем Щербакова.

— А никто не задается вопросом, насколько заслужено Елена Вяльбе, которая никогда не работала тренером, стала лучшим тренером? И сейчас люди будут обсуждать Щербакову? Анна — прекрасная спортсменка. В споре равных победила лучшая. Могла бы победить Непряева, и Виталина Бацарашкина, прекрасная спортсменка, безусловно, рассчитывала. Непряева собрала замечательный комплект медалей, выдающаяся победа в эстафете, и еще медали есть, но выиграла ли она личную гонку? Нет. Что касается Щербаковой, то в женском одиночном катании победить — дорогого стоит.

Не хочу никого обидеть, Боже сохрани, но сейчас, к сожалению, возвращаясь к истории с Вяльбе, даже в голосовании, казалось бы, профессионалов превалируют рейтинги. Это, примерно, то же самое, как Загитова — лучшая ведущая. Точно так же, как Вяльбе — лучший тренер, а лучшая певица — Ольга Бузова, а не Хибла Герзмава, допустим. Не хочу никого обидеть, я просто высказываю свое мнение. Люди зачастую голосуют кнопкой от телевизора. Это касается не только любителей, но и профессионалов. Сейчас ко всем таким голосованиям нужно относиться умозрительно и спокойно, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чемпионка России по воздушной гимнастике снялась в нижнем белье в пикантной фотосессии для MAXIM
За женой известного русского хоккеиста устроили слежку в США. Она случайно узнала об этом с помощью телефона
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь