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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо проиграл в спринте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Клебо занял второе место в спринтерской гонке свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в швейцарском Давосе.

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Источник: Reuters

Победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 14,31 секунды. Отставание Клебо составило 0,15 секунды. Третье место занял француз Люка Шанава (+1,25). Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Пол Голберг пропускает этап из-за простуды.

В женской гонке победу одержала швейцарка Надин Фендрих, показавшая время 2 минуты 36,24 секунды. Второй стала американка Джессика Диггинс (+0,24), третьей — шведка Юханна Хагстрём (+0,32). Лидер общего зачета норвежка Тириль Венг заняла четвертое место (+0,33).

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

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