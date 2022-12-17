Клебо проиграл в спринте на этапе Кубка мира

Победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 14,31 секунды. Отставание Клебо составило 0,15 секунды. Третье место занял француз Люка Шанава (+1,25). Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Пол Голберг пропускает этап из-за простуды.

В женской гонке победу одержала швейцарка Надин Фендрих, показавшая время 2 минуты 36,24 секунды. Второй стала американка Джессика Диггинс (+0,24), третьей — шведка Юханна Хагстрём (+0,32). Лидер общего зачета норвежка Тириль Венг заняла четвертое место (+0,33).