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19:56 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Лыжник Большунов извинился перед соперником за неаккуратный обгон на этапе Кубка России

Лыжник Александр Большунов принес извинения своему сопернику Сергею Устюгову за неаккуратный обгон в финале классического спринта на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Об этом Устюгов заявил «РИА Новости».

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Источник: РИА "Новости"

«Что комментировать, все видно было — не рассчитал он (Большунов) маленько дистанцию, извинился. Ничего страшного, бывает и такое. Все нормально. Рад, что сегодня в финале бежал, очень тяжело бежалось, устал», — сказал Устюгов.

Спринтерская гонка на четвертом этапе Кубка России прошла в Кирово-Чепецке. Большунов занял первое место, а Устюгов — второе. Иван Брагин, первый тренер Устюгова, заявил, что Большунов подрезал своего соперника и тем самым проявил неспортивное поведение. В свою очередь старший тренер национальной команды Юрий Бородавко посчитал, что Большунов не нарушал правила и подреза не было.

Большунов завоевал три золотых медали на Олимпийских играх 2022 г. в Пекине. Также он чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021). Устюгов на Играх в Пекине стал олимпийским чемпионом в эстафете 4×10 км (2022). Также он является двукратным чемпионом мира 2017 г. (в скиатлоне и командном спринте).

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