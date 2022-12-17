Лыжник Большунов извинился перед соперником за неаккуратный обгон на этапе Кубка России

«Что комментировать, все видно было — не рассчитал он (Большунов) маленько дистанцию, извинился. Ничего страшного, бывает и такое. Все нормально. Рад, что сегодня в финале бежал, очень тяжело бежалось, устал», — сказал Устюгов.

Спринтерская гонка на четвертом этапе Кубка России прошла в Кирово-Чепецке. Большунов занял первое место, а Устюгов — второе. Иван Брагин, первый тренер Устюгова, заявил, что Большунов подрезал своего соперника и тем самым проявил неспортивное поведение. В свою очередь старший тренер национальной команды Юрий Бородавко посчитал, что Большунов не нарушал правила и подреза не было.