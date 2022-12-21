Большунов стал самым титулованным спортсменом по версии Олимпийского комитета России

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов победил сразу в двух личных номинациях Олимпийского комитета России (ОКР). Вручение наград проходило во вторник в рамках Форума чемпионов и призеров Олимпийских игр Токио и Пекина, который состоялся в одном из московских концертных залов.

Большунов победил в номинациях «Лучший спортсмен Игр-2022 в Пекине» и «Лидер — самый титулованный действующий спортсмен, член олимпийской команды России». Герой пекинской Олимпиады вместе с остальными российскими лыжниками и лыжницами, одержавшими победы в классических эстафетах, также победили в номинации «Лучшая сборная команда по видам спорта зимних Олимпийских игр в Пекине».

Торжественная церемония награждения началась с выступления певца Shaman, который исполнил свой главный хит «Я русский». Он же затем поднял всех собравшихся, спев гимн России. После музыкального вступления слово взял президент ОКР Станислав Поздняков.

«Наша твердая позиция заключается в том, что спортивные победы наших спортсменов на международной арене имеют огромное значение с точки зрения консолидации всего нашего общества и величия нашей страны, — сказал глава Олимпийского комитета России. — Мы слышим голоса, которые призывают свернуть нашу деятельность по отношению к враждебно настроенным федерациям, по сути, призывают к бойкоту, который автоматически выбросит наших спортсменов на обочину. Но ведь и того же добиваются наши западные оппоненты, которые вторят маргинальным антироссийским настроениям, смешивают спорт с политикой и ставят крест как минимум на двух поколениях спортсменов. Это не соответствует позиции президента нашей страны, который очень трепетно относится к проблемам спортсменов, изыскивая возможности для решения их проблем».

«Для нас огромная честь, что президент Российской Федерации уделяет такое внимание развитию спорта, переживает за наши успехи и проблемы, всегда показывает, что он — капитан нашей большой команды, — добавил министр спорта РФ Олег Матыцин. — Мы просто обязаны оправдать его доверие. И в Пекине, и в Токио был подвиг, мы преодолели очень трудный период борьбы с ковидом. Сегодня, когда мы переживаем время испытаний, время давления, спортсмены и мы, руководители, должны быть на передовой».

Признание успехов

В номинации «Лучшая спортсменка Игр-2022» победила фигуристка Анна Щербакова, лучшей спортсменкой токийской Олимпиады признали саблистку Софию Позднякову, лучшим спортсменом — пловца Евгения Рылова. Лучшим тренером Игр-2022 был признан наставник лыжной команды Юрий Бородавко, лучшим тренером Олимпиады в Токио — Татьяна Покровская, главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

Ушедший из жизни президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков был посмертно удостоен победы в номинации «Патриот», для получения приза на сцену вышла его дочь.

Лучшей командой Игр в Токио была признана сборная по спортивной гимнастике, которой не было равных в командном турнире как среди мужчин, так и среди женщин. Открытием Игр стала сборная России по тхэквондо. В номинации «Лидер — самая титулованная действующая спортсменка, член олимпийской команды России» победила синхронистка Светлана Ромашина. В номинации «Овация» лучшим был признан гимнаст Артур Далалоян, «Надеждой большого будущего» назвали гимнастку Викторию Листунову.

В номинации «Руководитель федерации по зимним олимпийским видам спорта» победила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, лучшими руководителями летних федераций стали Михаил Мамиашвили (Федерация спортивной борьбы России) и Владимир Сальников (Всероссийская федерация плавания). «Медиагероем» был назван гимнаст Никита Нагорный.

«Наконец-то после всех пандемий мы можем поздравить наших спортсменов, которые показали выдающиеся результаты на Олимпийских играх в Токио и Пекине, — сказал Поздняков журналистам. — Наверное, впервые за всю нашу историю мы проводим общее чествование наших спортсменов, и для нас, безусловно, сегодня это некая возможность отдать дань уважения тем нашим ребятам, девочкам, которые в непростых, сложных условиях боролись на спортивных аренах Токио и Пекина».