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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Устюгов прокомментировал конфликт с Большуновым

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов высказался о конфликте с Александром Большуновым.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в любительскую съёмку попал момент, на котором Устюгов бросает какую-то фразу в адрес Большунова, снимая лыжи. После чего жмёт руку каждому, кто участвовал в забеге, кроме Большунова.

«Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создаётся помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: “Саня, хорош так делать, это некрасиво”, и я не пожал ему руку.

Так нельзя делать, это просто не по-человечески. Про Саню нельзя так говорить, его зацепит, и он что-нибудь ляпнет (улыбается). К великим надо относиться по-особенному. Я не обиделся, но неприятно», — цитирует Устюгова «РИА Новости Спорт».

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