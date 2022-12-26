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10:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большунов: Не могу сказать, что я спортсмен года

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал «СЭ», что не считает себя спортсменом года.

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Источник: РИА "Новости"

В 2022-м 25-летний россиянин завоевал три золота на Олимпиаде, добавив к ним по одной серебряной и бронзовой медали Игр и стал спортсменом года по итогам традиционного опроса «СЭ».

— Доволен, как сложился 2022-й?

— Конечно! Потому что результаты классные. Главное, что они показаны на самом важном старте: три золота Олимпиады плюс серебряная медаль, бронзовая. Пять. Это высшая награда за труд. Лучшее, к чему я готовился. На Играх в Пекине все сработало по плану.

— Какая медаль самая-самая?

— Они все важные и значимые. Но, как правило, сильнейшие чувства вызывает твое первое золото, когда реально переполняют эмоции. Только на следующее утро смог успокоиться. Такое не каждый день происходит.

— В России тебя многие называют спортсменом года. Сам себя таковым считаешь?

— Нет. Олимпиада прошла, сезон завершился. Теперь все по новой, все с чистого листа. Поэтому не могу сказать, что я спортсмен года.

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