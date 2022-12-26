Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта

Во время этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске обострились разборки между двумя олимпийскими чемпионами и чемпионами мира — Сергеем Устюговым и Александром Большуновым, — начавшиеся еще две недели назад. На сей раз оба лыжника обвинили друг друга в некорректной контактной борьбе в финальном забеге классического спринта. Вроде как подобные конфликты в беговых лыжах случаются регулярно. Например, те же Сергей и Александр в разное время очень громко ругались по схожему поводу с норвежцем Йоханнесом Клебо. И не только с ним. Однако разногласия между двумя нашими звездными лыжниками гораздо глубже, чем просто эмоции в ходе борьбы на лыжне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tPaQVfd3TrQ?start=6866" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что произошло в Красногорске?

В финальном спринтерском забеге классикой на этапе Кубка России в Красногорске Устюгов возглавлял гонку большую часть дистанции, а его главным преследователем был Большунов. Однако в какой-то момент мимо лидеров неожиданно проскочил Александр Терентьев — молодой и очень сильный спринтер-классист. Сергей попытался встать следом за новым лидером, но между ними вклинился Большунов. Возможно, именно этот маневр был оценен Устюговым как запрещенный. После этого лыжи у Сергея начали проскальзывать, и на финише он вовсе бросил бороться, уступив третье место Глебу Ретивых. После гонки Устюгов что-то зло втолковывал Большунову и отказался пожать тому руку.

«Нельзя так делать, это не по-человечески. Я бы себе такого не позволил, — отметил Устюгов в разговоре с журналистами. — Если я подрезаю, то не прыгаю на ботинки, концы лыж, стараюсь не сбивать, все должно оставаться в пределах разумного. А если тебе создается помеха, ты спотыкаешься, то это не особо приятно. Но это лыжные гонки — контактный вид спорта, раньше, говорят, даже локтями толкались. Я потом посмотрю в трансляции, что произошло, но определенные выводы для себя я сделал. Я не обиделся, но неприятно».

Сергей Устюгов

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«Мы друг с другом соревновались, друг друга обгоняли, и Терентьев в этот момент — опа, и побежал, — ответил Большунов. — На самом деле там просто внутренний радиус, и я выскакивал чуть-чуть вроде бы впереди, там не было вариантов, потому что поворот почти на 180 градусов, надо было занимать внутренний радиус. Устюгов думает, что были нарушены правила? Ну пускай теперь с камерой бегает. Просто Сергею кажется, что я его главный соперник, и он хочет меня постоянно обогнать, даже ни на кого больше не обращает внимания. Здесь быстрый снег, и все решал каждый сантиметр».

«На заключительном этапе гонке Большунов наехал на лыжи Устюгова, что привело к потери темпа, — прокомментировал случившееся старший тренер сборной России Юрий Бородавко. — Сергей считает, что Большунов ему помешал и из-за этого он не смог занять более высокое место. Для этого есть жюри, судейская коллегия. Они жестко смотрят все инциденты. Жюри не увидело в этом нарушения, все было в рамках правил. Все остальное — эмоции. Да, Устюгов отказался жать руку. Но это эмоции, я не вижу в этом неуважения. Все стартующие выходят на старт побеждать, и спортсмены относятся болезненно к любым сбоям по ходу гонки. А сбой был достаточно серьезный. Но тут не нужно драматизировать. Это нормальные спортивные эмоции».

Инцидент в Чусовом

Действительно, данный конфликт можно было бы считать рабочим. Если бы он не стал продолжением инцидента, имевшего место две недели назад на этапе Кубка России в Чусовом. Тогда Устюгов неожиданно для многих одержал победу в спринте, оставив за спиной в том числе Большунова. Эмоции у Сергея по этому поводу, вероятно, были очень сильными, ведь спортсмен готовился к сезону не с национальной сборной, а с региональной командой.

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«Летом меня некоторые называли “мешком”… И я еще тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их “мешками”. Я сегодня выиграл у сборной России!» — заявил тогда Устюгов в интервью «Чемпионату».

Если кто не знает: «мешками» или «рюкзаками» лыжники обычно презрительно называют тех, кто привык отсиживаться за спинами соперников. Это синоним неконкурентоспособного спортсмена, не соблюдающего правила фейр-плей. Видимо, заявление Сергея сильно зацепило Большунова. Поэтому, когда Александр победил в следующей гонке, то парировал:

«Ну что, “мешки” сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала “мешки” сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Все отлично. Гонка прошла здорово. Сергей хоть и с региональной командой готовится, но тоже сборник, тоже получает зарплату. Также сейчас нет большой разницы: готовиться в сборной команде или в региональной команде».

Александр Большунов

Эту отповедь многие болельщики сочли слишком резкой, ведь Александр намекал на болезненный для Устюгова момент с эстафетой на Олимпиаде в Пекине. В ней Устюгов завоевал свой главный титул в карьере, но многие считали, что Сергей был включен в заявку за старые заслуги. Что место в той эстафете на Играх-2022 больше заслужил Артем Мальцев. С другой стороны — Устюгов погоды в пекинской эстафете не испортил и финишировал с флагом. И он действительно заслужил тот шанс — хотя бы потому, что был лишен возможности стать олимпийским чемпионом на пике карьеры в 2018 году в Пхенчхане. В общем, намеки на то, что Устюгов слишком легко получил титул олимпийского чемпиона, не совсем справедливы.

Причем история с «мешками» на этом не закончилась. Перед следующей гонкой в Чусовом Большунов снял видео, на котором он передвигается с мешком на плече. А затем на церемонии награждения Александр и призеры — Илья Семиков и Денис Спицов — демонстративно влезли в целлофановые мешки. С одной стороны — креатив и весело, ведь именно такой «движухи» не хватает многим нашим соревнованиям. С другой — с подключением к этому противостоянию других лыжников оно приобрело признаки коллективного буллинга. Сам Устюгов говорил, что не обижается и вообще всячески поддерживает хайп и трешток. Но что на самом деле на сердце у Сергея?

Почему у Большунова могла возникнуть неприязнь к Устюгову?

Как известно, Александр очень не любит проигрывать и жестко выговаривает своим партнерам по командному спринту в случае неудачи. Но на чемпионате мира 2019 года Устюгов бежал эстафету в одной команде с Большуновым и также на последнем этапе. Только вот в том случае результат был не таким прекрасным, как в Пекине. У Сергея на дистанции неожиданно начало прихватывать бок, и норвежский финишер Йоханнес Клебо легко обошел нашего. Наверняка Александр это отлично запомнил. Тем более что с Устюговым на протяжении его карьеры регулярно случались разные неприятные истории со здоровьем и порой в самый неподходящий момент.

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В 2017 году Сергей был однозначно лучшим лыжником планеты — выиграл «Тур де ски» и две гонки чемпионата мира. Однако затем была допущена грандиозная несправедливость — МОК не пригласил Устюгова на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан, причем причины мы не знаем до сих пор. Есть версия, что все дело в показаниях информатора Григория Родченкова. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, как известно, питал особую любовь к нашей лыжной команде, а Сергей находился среди участников Игр в Сочи. В итоге, не сдав за карьеру ни одного положительного теста на допинг, Устюгов был лишен своего главного олимпийского шанса. Большунову в этом плане повезло больше — он стартовал и в Пхенчхане, и в Пекине.

Вне всякого сомнения, у Большунова и Устюгова могут быть чисто возрастные разногласия. Сергей старше на пять лет и представляет другое поколение в нашей команде, выступавшее в совершенно в другой обстановке. Да и в целом никто не обязан испытывать друг к другу симпатию только по профессиональному признаку. Наоборот, публичные пикировки двух звезд точно повышают рейтинги наших лыж. А если вспомнить, что оба спортсмена порой не сдерживают свои эмоции, можно ждать и более бурного продолжения. Однако почему-то хочется верить, что оба прекрасных лыжника все же не перейдут грань в этом конфликте.