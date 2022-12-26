«Ух какой удар!» Лыжница жёстко психанула во время гонки: пинала лыжи и ограждения

Женский спринт на пятом этапе Кубка России в Красногорске запомнился не только блестящей победой Натальи Непряевой или неудачей Вероники Степановой, выбывшей из борьбы в полуфинале, но и вспышкой гнева белорусской лыжницы Анастасии Кирилловой.

У спортсменки отстегнулась лыжа, и она дала волю своим эмоциям.

Настоящий спорт бывает и таким, яростным и необузданным.

Российские соревнования уже сложно представить без белорусов, которые выступают во многих наших турнирах после отстранения обеих стран от международных стартов. Но к Кубку России по лыжным гонкам сборная присоединилась совсем недавно. Пять лыжников из Беларуси начали выступать на нашем турнире с прошлого этапа в Кирово-Чепецке, среди них три девушки: Анна Королёва, Анастасия Кириллова и Инна Луконина, и двое мужчин: Егор Шпунтов и Егор Казаринов. К настоящему моменту лучшим результатом у мужчин стало 12-е место Егора Казаринова в гонке на 30 км коньком.

Классический спринт в Красногорске мог завершиться успехом белорусских девушек. В одном из четвертьфиналов Анастасия Кириллова финишировала второй сразу за Вероникой Степановой с отставанием в 0,14 секунды. И в полуфинале белоруска явно намеревалась показать всю свою скорость.

Но в разгар борьбы Анастасию подвёл инвентарь: отстегнулось крепление, и лыжа осталась далеко позади. Быстро вернуться к ней не получилось. Девушка попыталась, но поняла, что всё равно безнадёжно отстала.

А дальше развернулась драма: Анастасия на эмоциях рвала и метала. Она отстегнула вторую лыжу и отшвырнула её ногой в сторону. Первую же просто пнула за пределы трассы. Досталось даже ограждению — Анастасия ударила ногой и его. А потом от разочарования присела и закрыла лицо руками.

«Не раз я отмечал, что порой инвентарь подводит. Спортсмены начинают, конечно, ругаться, бросать лыжи. Очень, очень злая! Надо немного успокоиться», — комментировал этот всплеск эмоций Александр Легков.

«Ух какой удар!» — удивлялся комментатор Всеволод Соловьёв.

Успокоившись, Кириллова собрала разбросанные лыжи и отправилась к финишу. Итоговое отставание от лидера забега, петербурженки Анастасии Фалеевой, составило более полутора минут.

Эмоции белорусской лыжницы можно понять: имея хорошие шансы на успех, она выбыла из борьбы не из-за того, что ей не хватило сил, а потому, что инвентарь, который должен служить и всячески помогать спортсмену, не был достаточно надёжен. Хочется верить, что эта неудача не сможет выбить Анастасию Кириллову из колеи, и ей удастся проявить себя во время предстоящих стартов, чтобы эмоции были исключительно позитивными.