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17:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Лыжник Устюгов прокомментировал столкновение с Большуновым во время гонки

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал столкновение с Александром Большуновым во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

«Я хотел немного жестче сработать, но чтобы умышленно, чтобы падали, травмировались — я не такой человек», — заявил Устюгов. Он отметил, что готов принести извинения, если был не прав, и добавил, что между ним и Большуновым нет конфликта.

Ранее 27 декабря в полуфинальном забеге спринта свободным стилем Большунов и Устюгов, находясь на лидирующих позициях, столкнулись на спуске. Оба спортсмена упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.

25 декабря после спринта классическим стилем Устюгов не пожал Большунову руку и заявил, что тот поступил некрасиво, подрезав его во время обгона в финале гонки. В знак протеста Устюгов, занявший пятое место, не пришел на цветочную церемонию. Финишировавший вторым Большунов получил устное предупреждение от судей.

Российские спортсмены в текущем сезоне не участвуют в международных соревнованиях. Причиной стали санкции Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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