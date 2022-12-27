Лыжник Устюгов прокомментировал столкновение с Большуновым во время гонки

«Я хотел немного жестче сработать, но чтобы умышленно, чтобы падали, травмировались — я не такой человек», — заявил Устюгов. Он отметил, что готов принести извинения, если был не прав, и добавил, что между ним и Большуновым нет конфликта.

Ранее 27 декабря в полуфинальном забеге спринта свободным стилем Большунов и Устюгов, находясь на лидирующих позициях, столкнулись на спуске. Оба спортсмена упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.

25 декабря после спринта классическим стилем Устюгов не пожал Большунову руку и заявил, что тот поступил некрасиво, подрезав его во время обгона в финале гонки. В знак протеста Устюгов, занявший пятое место, не пришел на цветочную церемонию. Финишировавший вторым Большунов получил устное предупреждение от судей.